Der Kirchberger SPD-Ortsverein hat mit rund 30 Besuchern seinen 50. Geburtstag im Rittersaal des Schlosses gefeiert. Festredner war der Landesvorsitzende Andreas Stoch.

Der SPD-Ortsverein hat es in Kirchberg nicht leicht. Der Landesvorsitzende der Partei, Andreas Stoch, formulierte es am Samstagabend im Rittersaal des Schlosses vorsichtig: „Ihr habt mit eurem Ortsverein kein rotes Kernland bedient.“ Nicht nur deshalb zollte er seinen Genossen Respekt dafür, dass sie sich seit 50 Jahren zu den Werten der Partei bekennen.

Seine Festrede zum Jubiläum des Kirchberger Ortsvereins eröffnete Stoch mit einer Aussage, für die er Applaus erhielt. „Ich habe keine Lust, mich dafür entschuldigen zu müssen, dass wir in der SPD oder in einer anderen Partei sind“, meinte er. Heute sei es wichtiger denn je, sich zu Werten wie Freiheit, Solidarität und Demokratie zu bekennen, welche die Partei sich auf die Fahnen geschrieben habe.

Die anstehende Wahl des Europäischen Parlaments bezeichnete Stoch als Wegmarke: Sie zeige, ob das Friedensprojekt Europa in Zukunft so weiterlaufe – oder ob Rechtsextremisten das Ruder übernähmen. Er lenkte den Blick auf Ungarn, Polen, Österreich und Italien. „Wir müssen aufpassen, dass die Meuthens künftig nicht die Entscheidungen in Europa treffen“, warnte er.

Wichtig für die Parteiarbeit sei es, dass hinter der SPD vor Ort Menschen stünden. Das sei so in Kirchberg. „Die SPD hat hier ein Gesicht“, meinte Stoch. Dazu – und dass sie die Parteiwerte seit 50 Jahren hochhalte, gratulierte er.

Evelyne Gebhardt, Europaabgeordnete und Vizepräsidentin des Europaparlaments, erinnerte daran, dass die Europäische Union vor 50 Jahren aus nur sechs Mitgliedsstaaten bestanden habe. Freiheit, Demokratie, die europäische Lebensart und die Solidarität seien ein hohes Gut, für das besonders an der Basis gekämpft werden müsse. „Ohne die Basis sind wir nichts“, meinte sie.

Ortsvereins-Vorsitzender Helmut Klingler gab zu, dass es die SPD in Kirchberg schwer habe. „In einer Zeit, in der nur wenige bereit sind, sich zu einer Partei zu bekennen“, erklärte er. Er stellte die Frage, ob ein Ortsverein überhaupt noch eine Zukunft habe.

Zum Jubiläum gratulierte auch Bürgermeister Stefan Ohr. Er betonte, dass die Kommune immer gut mit der Partei – auch mit dem Kreisverband – zusammengearbeitet habe.

In seinem Schlusswort bedankte sich der SPD-Kreisvorsitzende Nikolaos Sakellariou bei Andreas Stoch für seine wohltuende Rede, die alle im Raum neu motiviert habe. Zudem freute er sich über die Laudatio von Hermann Bachmaier zum 50. Parteijubiläum von Altbürgermeister Frieder König, in dem der frühere Bundestagsabgeordnete aus dem Nähkästchen plauderte und mit so mancher Anekdote aus gemeinsamen Juso-Tagen aufwartete, die die Gäste zum Schmunzeln brachte. Vor allem aber dankte Sakellariou dem langjährigen Ortsvereinsvorsitzenden Helmut Klingler für dessen unermüdliche ehrenamtliche Arbeit und die Organisation der rundum gelungenen Jubiläumsveranstaltung.

