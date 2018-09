Crailsheim Beflügelt: Arbeiten über Bienen

Jeanette Zippel ist 1963 in Kempten geboren und setzt sich seit 1987 in ihren Arbeiten mit Bienen auseinander. © Foto: privat

Crailsheim / pm

Nicht erst seit dem Insektensterben beschäftigt sich die Gegenwartskunst mit den Bienen als Thema. Schon seit einem halben Jahrhundert interessieren sich Künstlerinnen und Künstler für den Bienenstaat als soziologisches und ökologisches Phänomen jenseits traditioneller Naturromantizismen. Eine wichtige Vertreterin dieser Kunstrichtung ist die Heidenheimer Künstlerin Jeanette Zippel (Foto), die sich schon seit drei Jahrzehnten mit dem Thema auseinandersetzt. Auf Einladung der Crailsheimer Kunstfreunde hat sie eine Ausstellung konzipiert, die am Freitag, 28. September, um 19 Uhr im Stadtmuseum im Spital eröffnet wird.

Zippels künstlerische Untersuchungen und Interventionen beruhen auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, ihren eigenen Erfahrungen als Imkerin und auf intensiven ästhetischen und ökologischen Beobachtungen. In der Ausstellung im Crailsheimer Stadtmuseum gibt die Künstlerin einen Einblick in das Spektrum ihrer Themen, die von den Nahrungspflanzen der Bienen, über deren Flug- und Kommunikationsformen, bis zu ihren Wahrnehmungsweisen und deren sozialer und räumlicher Organisation reichen.

Für jedes Thema entwickelt sie eine entsprechende künstlerische Form, wozu sie unterschiedliche Materialien, Techniken und Medien einsetzt. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt, wie der Titel „Beflügelt“ bereits verrät, vor allem bei Arbeiten die sich mit dem Fliegen, Flugformen und Bewegungsmustern beim Fliegen der Bienen beschäftigen.

In großformatigen Kohle- und Pastellzeichnungen aus dem Werkkomplex „Zeichnungen“ vollzieht Jeanette Zippel gestisch die Bewegungen des Flügelschlags von Bienen nach, der in der Form einer „8“ erfolgt; während sie die einzelnen Momente eines Flugs wiederum in groß- und kleinformatigen Tuschzeichnungen festhält.

Der Werkkomplex „Bienoptik“ beschäftigt sich damit, wie eine Biene die Welt durch ihre Facettenaugen wahrnehmen könnte, was für die Orientierung beim Fliegen sehr wesentlich ist. Diese Arbeiten sind großformatige, von Hand gefertigte Farbdrucke.

Fächerförmige Collagen mit zarten Bienenwachspapieren aus dem Werkkomplex „Bewegungsformen“ zeichnen Bewegungen beim Fliegen und anderen Tätigkeiten der Bienen nach. Die soziale Organisation der Tiere, die bekanntlich nur als Volk überlebensfähig sind, thematisiert die Künstlerin anhand der architektonischen Hervorbringungen der Bienen: den Waben. Diese Arbeiten aus dem Werkkomplex „Wabenbau“ visualisieren dabei neben der sozialen Organisation der Tiere auch grundlegende Bauprinzipien der Natur.

Als Höhepunkt der Ausstellung hat sie speziell für die Spitalkapelle die Licht-Rauminstallation „Beflügelt“ konzipiert, die der Ausstellung auch den Titel gibt. Darin macht sie in farblich flirrenden Schattenrissen die eindrucksvollen und zarten Strukturen der Bienenflügel sicht- und erlebbar.

Doch die Künstlerin richtet ihren Blick nicht nur auf die Bienen als Naturwesen, sondern auch auf deren Verhältnis zum Menschen, denn der nutzt und züchtet die Hautflügler schon seit Jahrtausenden. Für die Künstlerin und Imkerin ist deshalb auch naheliegend, nicht nur Kunst über Bienen, sondern auch für Bienen zu machen.

Wie in einem Bienenstaat, in dem sich die unterschiedlichen Aktivitäten vieler Individuen zu einem lebendigen und nachhaltigen Ganzen verbinden, so fügen sich also auch die einzelnen Werkkomplexe zu einem künstlerischen Gesamtwerk, das den Betrachtern einen gleichermaßen differenzierten wie erschöpfenden Einblick in die Welt der Bienen als ästhetisches, soziologisches und ökologisches Naturphänomen gibt.