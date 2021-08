Auf Hochtouren läuft aktuell die Vorbereitung für die kommende Saison in der easyCredit Basketball Bundesliga (BBL). Das neue Trainerteam um Merlins-Headcoach Sebastian Gleim und seinen Assistenztrainern Marko Stankovic und Eric Detlev arbeitet akribisch an Trainingsplänen und Taktiken für einen weiteren erfolgreichen Auftritt. Sowohl im Oberhaus, aber auch für die erste Europa-Cup-Spielzeit in der Historie der Merlins.

