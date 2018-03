Konzert Bahrami spielt Bach

Crailsheim / pm

Der Crailsheimer Konzertgemeinde ist es wieder gelungen, den international tätigen Pianisten Ramin Bahrami für einen Klaviersoloabend zu engagieren. Das Konzert findet am Sonntag, 18. März, um 19.30 Uhr im Rathaussaal statt. Ab 18.30 Uhr gibt’s für Interessierte eine Einführung in die Werke. In diesen Tagen wäre Johann Sebastian Bach 333 Jahre alt geworden. Deshalb widmet Bach-Verehrer Bahrami sein Konzert dem großen Komponisten. Unter dem Titel „Bach und Tanz“ wird die heitere und tänzerische Seite von Bach hervorgehoben. Bahrami, international anerkannter Bachspezialist, spielt drei der sechs Partiten BWV 825 - 830 und das italienische Konzert. Karten gibt’s im Bürgerbüro im Rathaus.a