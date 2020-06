Die Lockerungen der Corona-Regeln ermöglichen auch eine Freigabe des Kressbachsees bei Ellwangen, den Badegäste ab Montag, 15. Juni, wieder besuchen können. Allerdings wird ein „Normalbetrieb“ des Naturfreibades nicht möglich sein.

Vielmehr wird die Nutzung des Gewässers an strenge Auflagen und viele Einschränkungen gebunden sein, wie die für den See zuständigen Stadtwerke Ellwangen in einer Pressemitteilung schreiben. Die wichtigsten Regelungen im Überblick: Der Zutritt ist nur hier oder hier nachmit persönlicher Registrierung möglich. In der Tourist-Information im Ellwanger Rathaus ( Spitalstraße 4) kann das Ticket auch am Schalter erworben werden. Der Verkauf der Eintrittskarten ist maximal drei Tage im Voraus möglich. Das E-Ticket wird beim Betreten und Verlassen des Bades elektronisch erfasst. So wird geregelt, dass sichgleichzeitig auf dem Areal aufhalten. Ein Einbahnstraßen-Wegesystem im Bad ist einzuhalten. Auf der Liegewiese sowie im See gelten Abstandsregeln (2 Meter beziehungsweise 1,5 Meter). Sprungturm, Volleyballplatz, Grillplatz sowie Teile der Wiesen sowie die Umkleiden und Duschen sind gesperrt.