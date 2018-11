Gericht Auszubildenden wegen seiner Hautfarbe diskriminiert

Crailsheim / Christine Hofmann

Du nicht!“ Mit diesen Worten und einer abwehrenden Geste hat ein Türsteher einem Mann mit schwarzer Hautfarbe in der Nacht zum 1. Mai 2017 den Einlass in eine Crailsheimer Diskothek verwehrt. Die übrigen Mitglieder seiner Clique, drei Frauen und zwei Männer, allesamt hellhäutig, durften eintreten.

Eine Erklärung, warum er nicht in die Disko gelassen wird, bekam der 19-Jährige, der in Crailsheim eine Ausbildung macht, nicht. „Ich trinke keinen Alkohol und nehme keine Drogen, ich war anständig angezogen und bereits volljährig“, erzählt er gegenüber dem HOHENLOHER TAGBLATT. Als einzige Erklärung für das rigorose „Du nicht!“ vermutete er seine Hautfarbe.

Der junge Mann fühlte sich diskriminiert und klagte gegen den Diskothekenbetreiber wegen Schadenersatzes. Der Fall wurde vor dem Amtsgericht Crailsheim verhandelt. Es zog sich über einen Zeitraum von anderthalb Jahren hin. Ausführlich wurden die Umstände beleuchtet, acht Zeugen sagten in dem Zivilprozess aus. Das Urteil, das Anfang November rechtskräftig geworden ist, gibt dem jungen Mann recht. Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft ist unzulässig, heißt es in der Begründung.

Der Diskothekenbetreiber muss nun 750 Euro Schmerzensgeld zahlen und den größten Teil der Anwaltskosten des Azubis übernehmen. Die Gerichtskosten teilen sich Kläger (40 Prozent) und Beklagter (60 Prozent).

„Ich bin zufrieden mit dem Urteil“, sagt der 19-Jährige. Dabei gehe es ihm nicht um die Geldsumme, die ihm zugesprochen wurde, betont er, sondern um die Bestätigung, dass er aufgrund seiner Hautfarbe diskriminiert worden sei. Jetzt hat er es schwarz auf weiß: Es war unrecht, dass er nicht in die Disko gelassen wurde, weil er ein Farbiger ist.

Der Vorfall in der Mainacht hat den jungen Mann eine Weile beschäftigt. „Das Gefühl ist nicht schön. Es tut weh“, sagt er und erinnert sich, wie seine Freunde in den Tanzsaal gingen und er auf dem nächtlichen Parkplatz zurückblieb. Ein Freund verzichtete auf das Tanzvergnügen und brachte den Azubi nach Hause. Der Abend, der so fröhlich begonnen hatte, nahm ein unschönes Ende.

An die Gespräche der Türsteher, die in besagter Nacht Dienst hatten, kann er sich ebenfalls noch gut erinnern. Nach dem Vorfall habe ein Wachmann mit Blick auf weitere Besucher zum anderen gesagt: „Die können wir hineinlassen, die sehen nur aus wie Ausländer, sind aber Deutsche.“

Aufs Hausrecht berufen

Der Diskothekenbetreiber hatte sich im Verfahren auf das Hausrecht berufen. Bei der Einlassentscheidung habe er auch eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Gästen und müsse Ressentiments zwischen verschiedenen Gruppen von Gästen einkalkulieren. Die Erfahrung habe gezeigt, dass es mit männlichen Gästen aus Osteuropa, Nahost oder Afrika überdurchschnittlich häufig zu Konflikten gekommen sei.

Der Azubi hat aus der Geschichte gelernt: Es lohnt sich, gegen Ungerechtigkeit anzugehen. Und wenn er mal wieder Lust zum Tanzen hat, besucht er eine andere Diskothek.