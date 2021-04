Wenn man den Pferdehof am Ortsende von Hagenhof besucht, fühlt man sich ein wenig an die Vor-Corona-Zeit erinnert. Mensch und Tier leben hier im Einklang mit der Natur, es gibt keine Maskenpflicht wie in der Stadt, die Pandemie scheint weit weg zu sein. Doch auch hier hinterlässt das Virus seine S...