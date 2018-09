Ausbildungsplätze zu vergeben

pm

Die Firma, mit Sitz in Crailsheim, gilt als zuverlässiger Wasserversorger und Ansprechpartner in Fragen der Trinkwasserversorgung im Nordosten Baden-Württembergs. Als anerkannter Ausbildungsbetrieb der IHK durfte der Zweckverband bereits viele junge Menschen in den Ausbildungsberufen Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, Kauffrau für Büromanagement, Elektroniker für Betriebstechnik und Bauzeichner in der Fachrichtung Tief,- Straßen- und Landschaftsbau durch die Ausbildung begleiten. In Kooperation mit der DHBW Mosbach bietet NOW außerdem einen dualen Studiengang zum Bachelor of Engineering „Bauwesen – Projektmanagement“ im Vertiefungsschwerpunkt Tiefbau an. Eine abwechslungsreiche Berufsausbildung, mit der Möglichkeit, verschiedene Abteilungen und deren Aufgaben kennenzulernen, erwartet die Azubis.