Ausbildung nach Maß

pm

Das Spektrum der bei Bausch + Ströbel angebotenen Ausbildungsberufe ist breit gefächert: Es reicht vom Industriemechaniker über den Elektroniker für Automatisierungstechnik, den Mechatroniker, den Technischen Produktdesigner und den Fachinformatiker bis hin zu den Industriekaufleuten. Darüber hinaus ist auch ein Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach und Bad Mergentheim in verschiedenen technischen Fachrichtungen möglich. Dementsprechend konnten am ersten Montag im September auch wieder 46 neue Auszubildende beim Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller aus Ilshofen begrüßt werden.

In der ersten Arbeitswoche ging es für die neuen Azubis erst einmal darum, in den Betrieb reinzuschnuppern. Auch ein Ausflug in einen Kletterpark und andere Aktivitäten standen auf dem Programm.