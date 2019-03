Begeistert waren viele Zuschauer während des Gala­abends und des Bürgerfests, als der Illusionist Nicolas del Pozo aus der französischen Partnerstadt Pamiers sowie die Musikgruppe Wygibusy aus der polnischen Partnerstadt Biłgoraj auftraten. Doch nicht nur das Bühnenprogramm, auch das Geschehen neben der Bühne und während der Feiertage zeugte von langjährigen, tiefgreifenden Freundschaften zwischen Crailsheim und den vier Partnerstädten Biłgoraj (Polen), Jurbarkas (Litauen), Pamiers (Frankreich) und Worthington (USA).

Eigens aus Pamiers eingeflogen

So ließen es sich die Delegationen aus Pamiers und Biłgoraj nicht nehmen, den Stadtfeiertag mit den Crailsheimer Freunden zu feiern. Stellvertretende Bürgermeisterin Françoise Pancaldi reiste extra für einen Besuch in der Horaffenstadt von Donnerstag bis Sonntag mit Flugzeug und Bahn an, wie aus einer Pressemitteilung der Stadt hervorgeht.

Der stellvertretende Bürgermeister Jarosław Bondyra reiste mit der Musikgruppe Wygibusy aus Biłgoraj an. Doch die Delegationen erlebten nicht nur den Stadtfeiertag, sondern erhielten auch von der Umgebung einen Eindruck. Die jeweiligen Komitees gestalteten für die Gäste ein buntes Programm während der freien Zeit. So besichtigten die Delegationen Dinkelsbühl, erlebten den Fasching in Schwäbisch Hall, bekamen bei einer Stadtführung Einblicke in Crailsheims Reformationsgeschichte und hatten Gelegenheit, mit Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer und Bürgermeister Jörg Steuler bei gemeinsamen Mahlzeiten abseits des Stadtfeiertagtrubels ins Gespräch zu kommen.

Während des Galaabends und des Bürgerfests wurden die Städtepartnerschaften nicht nur durch die offiziellen Repräsentanten sichtbar, sondern auch durch die Videobeiträge aus jeder Partnerstadt und besonders durch die Komitee-Vertreter, die die Städtefreundschaften auf der Bühne und an den jeweiligen Ständen während des Bürgerfestes repräsentierten. So unterschiedlich die jeweiligen Beiträge waren, so ergreifend und begeisternd waren sie allesamt. So erfuhr das Publikum beim Galaabend von Jarosław Bondyra zum Beispiel, dass das Herausragende an der Partnerschaft zwischen Biłgoraj und Crailsheim die Menschen und besonders der Schüleraustausch seien.

An Raab-Rede erinnert

Komitee-Präsident Manfred Salinger erinnerte angesichts der noch jungen Demokratie Polens an die Rede des ehemaligen OB Andreas Raab, die er in Biłgoraj bei der Gedenkfeier zu „60 Jahre Kriegsende“ hielt, als anschließend ehemalige KZ-Häftlinge auf Raab zukamen und sich bei ihm bedankten. Freundschaft müsse unter Bürgern stattfinden, hob Salinger die Bedeutung der Städtepartnerschaften hervor.

Von der stellvertretenden Präsidentin des Jurbarkas-Komitees, Ligita Hofmann-Upstas, erfuhr man, dass sie vor 22 Jahren als Aupair nach Crailsheim, der einzigen Stadt in Baden-Württemberg, die eine Partnerschaft mit Litauen hat, kam und dort blieb. Für die gebürtige Litauerin bedeutet die deutsch-litauische Städtefreundschaft eine „starke Verbindung zwischen der alten und der neuen Heimat”. Als Hofmann- Upstas mit kräftiger Stimme ein traditionelles Lied anstimmte, das in Litauen zu jedem Fest mit unterschiedlichen Strophen gesungen wird, herrschte angesichts solcher Leidenschaft für zwei Länder Ergriffenheit unter den Zuschauern, die in stürmischem Applaus endete.

Stellvertretend für die älteste deutsch-amerikanische Städtepartnerschaft standen die Komitee-Präsidentin Carola Schnabl und die aktuelle Austauschschülerin Chloe Bents auf der Bühne. Mit ihr, Moderatorin Vanessa Pazurek und Lilo Herzig waren es gleich drei Austauschschülerinnen. In ihrem Interview verriet Bents, dass sie schnell die Landschaft, Leute und das Essen (vor allem das Brot) in Hohenlohe ins Herz geschlossen habe. Crailsheims letzte und bis dato jüngste Austauschschülerin des Schuljahres 2017/2018, Lilo Herzig, gestand beim Bürgerfest, dass sie trotz ihres einjährigen Aufenthalts in Amerika die englische Grammatik noch nicht bis ins Detail beherrsche.

Pamiers lässt Musik sprechen

Pamiers ließ in seinem Videobeitrag weniger Worte als vielmehr die Musik sprechen. „Die Musik als Brückenbauer”, fasste Else Hinterkopf die Anfänge und den roten Faden der deutsch-französischen Städtefreundschaft zusammen, die sich dieses Jahr zum 50. Mal jährt.

Beim Bürgerfest hatten dieCrailsheimer Gelegenheit, sich an den Ständen der Komitees über die Partnerstädte zu informieren und die Städte und Länder durch landestypische Köstlichkeiten kulinarisch kennenzulernen. Brücken wurden in diesen Tagen neu gebaut oder verstärkt – sei es zwischen den Delegationen, den Künstlern und dem Publikum, den Komitees und den Interessierten, zwischen zunächst Fremdem und Bekanntem.

Verbundenheit überall spürbar

Dr. Christoph Grimmer fasste das Gefühl von Verbundenheit in seiner Rede am Bürgerfest zusammen, als er von seinen ersten Besuchen in den Partnerstädten berichtete: „Ich bin gekommen als Fremder und ging als Freund.” Dass Freundschaft weder sprachliche, kulturelle noch geografische Grenzen oder Entfernung kennt, konnte man an diesen Tagen spürbar miterleben.