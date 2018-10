Gedenken Aus der Vergangenheit lernen

Der 100 / Christine Hofmann

Der 100. Geburtstag des Widerstandskämpfers gegen den Nationalsozialismus Hans Scholl, der in Ingersheim geboren wurde, beschäftigt auch junge Menschen in Crailsheim. Heute Vormittag nehmen 800 Schüler an einem Schul-Aktionstag in der Großsporthalle teil – viele der Schüler gestalten ihn gar aktiv mit. Das Motto lautet „Engagement – Zivilcourage – Widerstand“. Organisiert wird die Veranstaltung von den Crailsheimer Schulen, der Initiative Erinnerung und Verantwortung und dem Stadtarchiv Crailsheim.

Die Schüler des Albert-­Schweitzer-Gymnasiums und des Lise-Meitner-Gymnasiums, der Realschule am Karlsberg und der Realschule zur Flügelau, Schüler der Eichendorffschule, der Geschwister-Scholl-Schule, der Gewerblichen Schule, der Eugen-­Grimminger-Schule sowie der freien Waldorfschule und der Musikschule Crailsheim gestalten ein Bühnenprogramm mit Präsentationen, Lesungen, szenischen und musikalischen Darbietungen, die zum Nachdenken anregen.

Außerdem gibt es zwölf Informationsstände – unter anderem von der Landeszentrale für politische Bildung, des Demokratiezentrums Baden-Württemberg, des Freundeskreises Asyl, von Amnesty International, des Weiße-Rose-Arbeitskreises Crailsheim, der Erinnerungsstätte „Männer von Brettheim“ sowie des Crailsheimer Jugendgemeinderats. „Es ist toll, dass sich so viele Akteure zusammengefunden haben“, berichtet Stadtarchivar Folker Förtsch aus dem Organisationsteam.

Ein Aussteiger berichtet

Zwei Höhepunkte in dem mehrstündigen Programm stechen besonders hervor: Im Interview berichten zwei Basketballprofis der Hakro Merlins Crailsheim, wie Integration über den Sport möglich ist. Außerdem erzählt ein ehemaliger NPD-Funktionär aus Sachsen von seiner Zeit in der rechtsextremen Szene und von seinem Ausstieg. Zwei Abiturienten werden die Sportler und den Neonazi-Aussteiger interviewen.

„Wir versuchen bei verschiedenen Gedenktagen in der Stadt stets die Schulen miteinzubeziehen“, sagt Folker Förtsch. Auch bei der Einweihung des Scholl-Grimminger-Denkmals am 22. September waren Schüler beteiligt. Die Erfahrung habe gezeigt: Jugendliche, die sich mit der Zeit des Nationalsozialismus, mit Diktatur, Terror und Rassismus beschäftigten, blieben auch über die konkreten Projekte hinaus für diese Thematik sensibilisiert.

Nun gibt es mit dem Schul-Aktionstag die Möglichkeit, eine große Zahl von Jugendlichen zu erreichen und gemeinsam mit ihnen über Engagement, Zivilcourage und Widerstand nachzudenken. Förtsch sieht darin eine große Chance: „Wir sind aktuell in einer Phase, in der man die Bedeutung von Demokratie, Toleranz und Humanität verstärkt in den Mittelpunkt stellen muss – vielleicht noch mehr als in den Jahren zuvor. Ich hoffe sehr, dass uns das mit dem Schul-Aktionstag gelingt.“

Und nicht zuletzt sollen die Schüler heute Mittag auch mit dem Bewusstsein nach Hause gehen, dass Crailsheim als Geburtsstadt von Hans Scholl und Eugen Grimminger eine besondere Qualität hat – und zugleich eine Verpflichtung. Die Verpflichtung nämlich, Werte wie Freiheit, Menschlichkeit oder Individualität, für die sich die Mitglieder der „Weißen Rose“ eingesetzt haben, zu wahren.