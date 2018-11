Frankenhardt Aus der Region für die Region

Frankenhardt / Melanie Boujenoui

Seit acht Jahren entwickelt sich der Agrarbetrieb Rüeck in Sandhof kontinuierlich. Mit vereinter Kraft wollen Simone und Volker Rüeck ihre regionalen Produkte zur Marke zu machen.

Die Landschaft der Hohenloher Ebene ist untrennbar mit der Landwirtschaft verbunden. „Bei uns in Sandhof führen nun mal keine Touristenwege vorbei“, sagt Volker Rüeck. Wer hier einkauft, kommt meist aus der Umgebung oder auf Empfehlung. Im Jahr 2011 hat er sich mit seinem Agrarbetrieb selbstständig gemacht. Volle Unterstützung erhält er von Ehefrau Simone, die eigentlich Bankkauffrau erlernt hat, aber wie ihr Mann auf dem Bauernhof aufwuchs. Neben dem Lohnbetrieb und dem Landhandel haben sich die beiden auf den Anbau von Kartoffeln und Kürbissen spezialisiert, die sie mit Eifer direkt vermarkten.

Produkte brauchen ein Gesicht

Da sie eine Nische bedienen, sei es umso wichtiger den Produkten ein Gesicht – einen Wiedererkennungswert – zu geben, meint der umtriebige Inhaber. Das überdimensionale, aufblasbare Kartoffel-Maskottchen, das schon am Ortseingang unweigerlich ins Auge sticht, ist so ein Markenzeichen. Rüeck hat dazu die passende Comic-Figur erfunden: die „Freche Frankenhardter Salatkartoffel“ und die „Flinke Frankenhardter Frühkartoffel“ tauchen auf der Homepage oder in den Einkaufsbroschüren auf, gespickt mit flotten Sprüchen. Auf diese Weise sollen Rüecks Kartoffeln als Marke im Kopf bleiben. Wobei der örtliche Bezug im Vordergrund steht. „Wir wollen unsere regionalen Produkte auch als solche in der Region und über die Grenzen hinaus bekannt machen.“

Mit dem Regio-Häusle, in dem es die Kartoffeln, aber auch Nudeln, Eier, selbstgemachte Marmeladen und diverse andere Lebensmittel per Selbstbedienung und -zahlung gibt, sei das schon gut gelungen. „Unser Mini-Markt hat 365 Tage im Jahr 24 Stunden geöffnet. Damit können nicht einmal die großen Einkaufsketten mithalten“, witzelt der Geschäftsführer. Auch der „Frankenhardter Kürbis-Secco“ sei bereits bestens bekannt. Das Landratsamt Schwäbisch Hall hat ihn kürzlich als Geschenkartikel aufgenommen und auch der Bürgermeister der Frankenhardter Gemeinde, Jörg Schmidt, lässt sich Geschenkkörbe bei Rüeck Agrar zusammenstellen – ohne Unterstützung geht es nicht.

Hilfe bekommt Volker Rüeck außerdem von der lokalen Hausbank und den Lieferanten. „Ich arbeite mit wenigen ausgesuchten Verkäufern, zu denen ich über die Jahre ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut habe und die mir Tipps geben, wann es günstig ist einzukaufen“, sagt er. Auf dieser Basis begegnet der Agrarbetreiber auch seinen Kunden. „Besonders in der Zusammenarbeit mit Landwirten ist mir eine vertrauensvolle Beziehung auf Augenhöhe wichtig.“ Nähe, Persönlichkeit, Transparenz und zuverlässige Preise sind Kriterien, die die Direktvermarktungsform von anderen unterscheidet. „Bei uns kostet zum Beispiel der Sack Kartoffeln immer fünf Euro – wir orientieren uns nicht ständig an den aktuellen Marktpreisen. Da gilt es, auch ein schwieriges Erntejahr wie dieses zu überstehen.“ 2018 war von Dürre gezeichnet: Rund 25 Prozent Einbußen erlitt Rüeck bei den Kartoffeln und gut 2,5 Tonnen sind ihm beim Hokkaido-Speisekürbis weggebrochen.

Mut zum Wandel

Volker Rüeck meint, vor allem kleinere Unternehmen sollten Trends früh erkennen und den Mut aufbringen, darauf zu reagieren. „Nach der Devise haben wir uns in den letzten acht Jahren permanent entwickelt. Die Arbeitsschritte, die wir anfangs per Hand tätigten, sind mit maschineller Unterstützung durchweg optimiert.“ Mehr als 100.000 Euro hat er bisher in das Wachstum investiert. Auch für das kommende Jahr stehen Neuerungen an: Der gelernte Fachberater setzt künftig auf die Tröpfchenbewässerung seines rund drei Hektar großen Kartoffelfeldes. Damit will er sich von den Wetterkapriolen lösen und noch mehr Stabilität schaffen. Zu seinem Jahresumsatz verrät Volker Rüeck nur so viel: „Er liegt im einstelligen Millionenbereich“. Aufgrund der steigenden Nachfrage beim Kartoffelverkauf muss er auch seine Lagerkapazitäten erweitern. Weshalb er aktuell eine etwa 5000 Quadratmeter große Halle in Honhardt angemietet hat, wovon er derzeit knapp die Hälfte nutzt. Und: „Ich habe jetzt einen Mitarbeiter im Außendienst, der mich unterstützt“, sagt Volker Rüeck, der damit drei Mitarbeiter in Vollzeit und zwei in Teilzeit beschäftigt. „Der Erfolg kostet uns aber auch einiges“, sagt Simone Rüeck, „fast unsere gesamte Zeit.“