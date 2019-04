Der Rundgang mit Fritz Hachtel zur geplanten Landesgartenschau in Crailsheim ist auf großes Interesse gestoßen und hat für viele Diskussionen unter den Teilnehmern gesorgt.

Lust am Entwickeln der geplanten Landesgartenschau in Crailsheim wolle er mit seinen Führungen wecken, schickte Stadtführer Fritz Hachtel seinem ersten Rundgang am Sonntagnachmittag voraus und ergänzte: „Denn wir, die Bürger von Crailsheim, sehen das aus anderen Blickwinkeln wie unsere Fachleute.“

Bei den Bürgern besteht großes Interesse. Das zeigte allein die Beteiligung an diesem Rundgang. Etwa 60 Interessierte ließen sich von Fritz Hachtel von der Trutenbachaue über den Stadtteil Türkei bis zum Gleisdreieck und schließlich zur Jagstaue führen.

Am ersten Haltepunkt des Rundgangs wies Hachtel auf das Expertentrio aus Landschaftsgartenarchitekt Christoph Lutz, Stefan Markus vom Ressort Stadtentwicklung im Rathaus und Dr. Anna Schwan von der für das Landesgartenschauprojekt tätigen Werbeagentur hin. Letztere habe mit ihrer Werbeagentur Schwan Communications das Logo für die Bewerbung aus einer Mischung dreier Elemente entwickelt: aus dem Grundriss des Stadtgebiets, der Form und Farbe einer Blume und aus einer Vernetzung der Farben des Stadtwappens mit dem Grün der Pflanzen und dem Blau für die Jagst.

Als Schlagwörter für die Bewerbung der Stadt zur Landesgartenschau habe man „Wächst. Blüht. Verbindet“ gewählt. Hachtel betonte das Verbinden: über Brücken und Wege, aber auch der Menschen untereinander. Die Trutenbachaue solle laut bisherigen Planungen – Aktualisierungen werde er, so Hachtel, in seine späteren Rundgänge immer wieder einfließen lassen – naturbelassen bleiben. Es sei an einen Skulpturenpark gedacht und an Spielbereiche für Jung und Alt.

„Verweilzone an der Jagst“

Ein nicht minder empfindliches Naturgebiet stellt die Jagstaue am Stadtteil Türkei dar. An der Stelle des ehemaligen Naturbades erklärte Hachtel die Bedeutung des Flusses für die Bewerbung. Beim Stadtteil Türkei ist eine „Verweilzone“ an der Jagst geplant. Teil davon sei auch eine „Absiedlung“ von Industriebrachengelände.

Neben der „Verweilzone“ an der Jagst, zu der Brückenverbindungen und Wege auf ein späteres Neubaugebiet verweisen, komme eine „Erlebniszone“ direkt gegenüber der Altstadt und im nördlichen Bereich ein „Naturraum“. Dort solle es Möglichkeiten zum Radfahren, Wandern, Spazierengehen oder Grillen geben – eben einen familienfreundlichen Bereich.

Gerade diese Bereiche entlang der Jagst hätten beim Nabu-Kreisverband Schwäbisch Hall und der Crailsheimer Ortsgruppe für Irritationen hinsichtlich des Naturschutzes gesorgt, merkte Martin Zorzi dazu an. Allerdings sehe man mit Blick auf die Landesgartenschau auch Chancen.

Leicht irritiert wirkte auch Alexander Busch-Nowak vom Förderverein des Bahnbetriebswerks Crailsheim, als Fritz Hachtel Planungsbilder vom Bahndreieck präsentierte. Ob er dann da mit dem Gabelstapler zwischen den Bäumen fahren werde? Und warum mit Grundstücken in Privatbesitz geplant, aber deswegen noch nicht nachgefragt worden sei. Man befinde sich in einem „frühen Vorstadium“ der Planungen, entgegnete Fritz Hachtel.

Auch sonst wurde unter den Rundgangteilnehmern kritisch diskutiert. Für Weiterentwicklungen ist noch etwas Zeit bis zur Entscheidung des Gemeinderats im September. Und dann gibt es auch noch Konkurrenz: Tübingen bewirbt sich ebenfalls um die Landesgartenschau.

