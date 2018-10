Auf geht’s zur „Mess’“

pm

Von Samstag, 27. Oktober, bis Sonntag, 4. November, verwandelt sich der Schrannenplatz in unmittelbarer Innenstadtnähe zwischen Schrannenscheune und nördlicher Stadtmauer in einen kleinen, feinen und beliebten Volksfestplatz mit eigenem, fast intimem Charme. Autoscooter, Kinderkarussell und Kettenflieger gehören neben Schießbude, Verlosung, Geschicklichkeitsübungen, Pfeilwerfen und Büchsenwerfen zu den traditionellen Klassikern. Wer vom bunten Treiben Hunger bekommt, findet verschiedene Imbissstände, Süßwarenhändler, einen Fischverkäufer und eine Creperie. Ein Lebkuchen- und Glühweinstand versprüht einen Hauch von Vorweihnachtszeit. In diesem Jahr gesellt sich zum Krämermarkt auch ein italienischer Feinkostmarkt entlang der Stadtmauer.

Das vielseitige Sortiment der Krämerverkaufsstände reicht von Textilien, Haushalts- und Korbwaren, Fellen, Süßwaren, Leder- und Schmuckwaren über Kunsthandwerk, Tee, und Gewürzspezialitäten bis zu weiteren Raritäten, die es oft ausschließlich auf traditionellen Märkten wie der Rothenburger Herbstmesse zu kaufen gibt.

Rothenburg ist aber auch eine beliebte, unverwechselbare Einkaufsstadt mit Flair. Das Angebot der oft inhabergeführten Läden kann sich sehen lassen. Und so haben zur Herbstmesse die Einzelhandelsgeschäfte zusätzlich auch am Messesonntag, 28. Oktober, sowie an Allerheiligen, am Donnerstag, 1. November, jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Zur Rothenburger Gewerbeschau laden am Samstag, 27. und Sonntag, 28. Oktober, wieder aktive, leistungsstarke heimische Firmen von 11 bis 18 Uhr in die Schrannenscheune ein. Auch diese Veranstaltung erfreut sich großer Resonanz. Für die Betriebe ist die Schau eine großartige Chance, sich und ihre Leistungen persönlich vor Ort zu präsentieren. Neben den Stammausstellern werden interessierte Besucher dieses Jahr auch neue Teilnehmer entdecken können.

Lichter und Fackeln

Der Kinder- und Familientag bietet am Mittwoch, 31. Oktober, vergünstigte Fahrpreise und so manches Schnäppchen. Mit Einbruch der Dunkelheit startet am zweiten Mess-Samstag, 3. November, der zwölfte Rothenburger Lichterlauf am Marktplatz. Die Laufstrecke in und um die Altstadt ist mit Fackeln und verschiedenfarbigen Lichtern illuminiert und streift auch die Herbstmesse.

Beim Stelldichein der Vereine am Samstag, 3. und Sonntag, 4. November, kommen wieder Rothenburger Ehrenamtliche mit ihren Vereinen jeweils von 13 bis 18 Uhr in der Schrannenscheune zusammen. Sie wollen die gute Gelegenheit nutzen, sich und ihr Engagement in der Öffentlichkeit bekannter zu machen.