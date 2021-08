Vorsicht Eichenprozessionsspinner – so steht es auf Schildern, die an vielen Stellen im Schönebürgwald in der Nähe von Eichen angebracht sind. Jetzt warnt die Stadt Crailsheim noch vor der Nutzung des Wolf­schluchttrails und hat selbigen gesperrt, weil jemand in der vergangenen Woche zwischen Montag und Mittwoch Nägel in Baumwurzeln geschlagen hat