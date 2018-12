Zuhause gesucht Auf dem Wunschzettel steht „neues Heim“

Kreis Hall / swp

Tiere, die momentan im Crailsheimer oder Haller Tierheim leben, stellen wir regelmäßig online vor - in unserer Rubrik „Zuhause gesucht“.

Dieses Mal handelt es sich um eine Katze, zwei Kater und einen Hütehund aus Crailsheim. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie sich bitte an das Tierheim Crailsheim (siehe Infokasten).

Die jungen Kätzchen Miro und Ajax sind noch verspielt und schmusen gern miteinander. © Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Die Kätzchen Miro und Ajax (geboren im August 2018, männlich und weiblich) sind verspielt und schmusen gern miteinander. Deshalb wäre es toll, wenn sie ihr Leben lang gemeinsam kuscheln könnten. Das ist aber keine Voraussetzung für eine Vermittlung. Wenn Miro und Ajax später nach draußen dürfen, finden sie sicher auch dort einen Katzenkumpel.

Auch Katerchen Mio sucht ein neues Zuhause. © Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Der kleine Mio (geboren Juli 2018, männlich) ist erschöpft vom vielen Spielen. Der kleine Frechdachs sucht ein Zuhause, wo er später auch durch den Garten toben darf.

Blacky ist ein etwa zwei Jahre alter Altdeutscher Hütehund. © Foto: Tierschutzverein Crailsheim

In Blacky (altdeutscher Hütehund, geboren circa 2016, männlich) steckt ein Hütehund, und so möchte er auch behandelt werden. Die Rasse braucht viel Auslastung – körperlich und geistig. Blacky ist sehr ängstlich. Er braucht Zeit, um seine neuen Zweibeiner kennenzulernen. Blacky kann durchaus an Hundeanfänger vermittelt werden, wenn sie ihm durch Konsequenz die nötige Sicherheit geben. Kinder sollten schon älter sein.