Crailsheim Auf dem Sauerbrunnen dampfen die Wurstkessel

Crailsheim / Julia Vogelmann

Seit nunmehr fast 20 Jahren gibt es das Schlachtfest der Siedlungsgemeinschaft auf dem Sauerbrunnen.

Was mit zwei Schweinehälften anfing, ist mittlerweile zu einer gut organisierten und vor allem durchgeplanten Veranstaltung geworden. Bereits am Freitag wurde das Schweinefleisch für das Schlachtfest – in diesem Jahr 400 Kilogramm, was in etwa vier dicken Schweinen entspricht – vorbereitet, die Bratwürste hergestellt, die später knusprig gebraten auf die Teller wanderten.

Am Samstag ging es dann weit vor Morgengrauen los mit den Blut- und Leberwürsten, dem Kesselfleisch und dem Sauerkraut. „Die Ersten sind um fünf Uhr gekommen, um die Kessel anzuheizen“, berichtete Ernst Hübner von der Siedlungsgemeinschaft. Er und viele andere Helfer waren an diesem Tag nur Handlanger, denn das Zepter hatten die Metzger in der Hand. „Wir haben drei Fachleute mit Erfahrung, und das ist ein echter Vorteil für uns“, so Hübner. Tatsächlich gaben die Herren in den weißen Lackschürzen den Ton an, und der war durch die Bank ein fröhlicher.

Als sich pünktlich um zwölf Uhr das Garagentor zu den Verkaufstischen öffnete, wartete bereits eine beeindruckende Menschenmenge mit Tupperschüsseln, Taschen und großem Appetit, um die frischen Würste nicht nur mit nach Hause zu nehmen, sondern auch gleich eine Schlachtplatte zum sofortigen Verputzen zu bestellen. Die schmeckte in der goldenen Herbstsonne gleich noch einmal so gut. „Viele kommen mit einem Eimerchen und fragen nach der Kesselbrühe“, verriet Hübner. Auch die gab es natürlich zum Mitnehmen. Rund anderthalb Stunden nachdem das Rolltor sich unter dem Jubel und Applaus der Wartenden geöffnet hatte, war der ganze Spuk vorbei – und 400 Kilo Schlachtgut und 80 Kilogramm Sauerkraut waren an die hungrigen Siedler gebracht.

Kuchen als Kontrast

Zum Glück wartete im Gemeinschaftsraum noch ein umfangreiches Kuchenbüfett. Auf das freuten sich vor allem die Metzger, die nach dem deftigen Wurstgeruch Lust auf den süßen Kontrast hatten. Erst danach ging es ans Aufräumen, ans Entsorgen der abgenagten Knochen und ans Spülen der großen Töpfe und Wannen. Auch das erledigte die Siedlungsgemeinschaft natürlich gemeinsam, während im Stadtteil noch lange der Duft von Sauerkraut und Kesselfleisch in der Luft hing.