Fachkräfte Auch auf Xing und LinkedIn eingerichtet

Crailsheim / swp

Um neues Personal für die Verwaltung wirbt die Stadt nun auch verstärkt im Internet über digitale Karriereportale. Um geeignete Arbeitskräfte zu gewinnen, werden in digitalen Zeiten digitale Wege beschritten. Die Stadtverwaltung wirbt für sich als Arbeitgeber künftig über die sozialen Netzwerke Xing und LinkedIn. Diese Karriereportale sind gezielt auf die Arbeitswelt ausgerichtet. Hier suchen Fachkräfte einen neuen Arbeitgeber – und andersrum. „Ein Baustein auf dem Weg in Richtung Digitalisierung ist die Nutzung digitaler Karrierenetzwerke“, erklärt Thomas Haas, Leiter des Ressorts Digitales & Kommunikation. „Die Verwaltung muss dort um Personal werben, wo es zu finden ist und direkt angesprochen werden kann. Dazu zählen heute auch die sozialen Netzwerke“, so Haas.

Auch in Printmedien präsent

Stellenanzeigen der Stadt werden weiterhin auch in regionalen und überregionalen Printmedien, über die städtische Homepage sowie über den Facebook-Auftritt der Stadt veröffentlicht. In den sozialen Netzwerken Xing und LinkedIn wirbt die Stadtverwaltung als „Stadt Crailsheim“.