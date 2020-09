Kein Stäubchen, kein Fleck: Die Wohnung in Ingersheim über den Dächern der Stadt ist makellos sauber. Wer hier wohnt, zeigt sich nur anhand einiger weniger Erinnerungsstücke an Syrien und an ein früheres Leben. Die Geschichten dazu gibt‘s mit Gebäck und starkem, schwarzem, süßem Kaffee.Nai...