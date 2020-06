Wer an der Jagst entlang läuft und in der Paradeisallee nach oben in die Baumkronen blickt, dem werden wahrscheinlich die Nester auffallen, die die Graureiher dort gebaut haben. Hin und wieder kann man darin sogar einen schlafenden Graureiher sehen.

Dabei scheint es recht ungewöhnlich, dass diese Vögel in der Innenstadt nisten, viele sind den Anblick dieser Tiere vermutlich nur in ländlichen Gebieten gewohnt. Laut Martin Zorzi, Leiter des Umweltzentrum Schwäbisch Hall und Vorstandsmitglied der NABU-Gruppe Crailsheim, hat sich dies aber längst geändert: „Dass Reiher in Städte ziehen, ist mittlerweile nichts Ungewöhnliches mehr. Stadtkolonien gibt es unter anderem auch in Parks in Stuttgart, Göttingen, Heidelberg, Basel, Bern und Wien."

Wieso sich die Vögel allerdings ausgerechnet die Crailsheimer Innenstadt ausgesucht haben, darüber kann Zorzi nur spekulieren: „Was die Reiher vor drei oder vier Jahren bewogen hat, mitten in Crailsheim eine Kolonie zu begründen, kann nicht eindeutig geklärt werden", aber er vermutet: „Möglicherweise werden sie innerhalb der Stadt von natürlichen Feinden weniger bedrängt, oder sie schätzen das etwas mildere Stadtklima. Vielleicht ist auch das Futterangebot im Umkreis gut." Bei den Jagdplätzen spiele die Jagst, die direkt an der Paradeisallee entlang fließt, dabei nicht alleine eine tragende Rolle. Die Reiher würden ihr Futter in einem Umkreis von mehreren Kilometern suchen, erklärt Zorzi.

Graureiher stehen unter Artenschutz

Mit dem von den Vögeln ausgesuchten Nistplatz sind jedoch nicht alle zufrieden. Passanten äußern sich immer wieder negativ über die Tiere, denn die Reiher sorgen auch für Verschmutzungen durch ihren Kot. Vor allem die Wege und die Bänke in der Allee sind davon betroffen. Trotzdem kann und wird die Stadt gegen die Tiere nichts unternehmen, heißt es von der Stadtverwaltung. Immerhin steht der Reiher unter Artenschutz, nachdem er in den 1970er-Jahren fast ausgestorben wäre.

Auch Martin Zorzi findet, dass sich die Frage nach einer Vertreibung rein rechtlich nicht stellen darf. Er erklärt: „Der Graureiher ist eine besonders geschützte Vogelart. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz gilt deswegen unter anderem ein Verbot jeglicher Nachstellungen, ein Tötungsverbot und ein Verbot erheblicher Störungen." Außerdem sei nach EU-Vogelschutzrichtlinien das Entfernen der Nester verboten.

Crailsheimer Baubetriebshof wird häufiger sauber machen

Zorzis Ansicht nach sind Beschwerden über die Tiere in Crailsheim ohnehin nicht gerechtfertigt. Immerhin seien nur drei Bäume mit rund einem Dutzend Nester besetzt. Somit beläuft sich die Wegstrecke, die von einer Verschmutzung der Reiher betroffen ist, auf gerade einmal 30 bis 50 Meter. Er rät: „Wir sollten alle nicht zu engstirnig ein paar Meter Weg verteidigen, sondern der Natur in diesem Fall auch für ein paar Monate im Jahr mal was abtreten.“ Der Naturschützer freut sich über die Kolonie. „Wir sollten ein wenig stolz sein, dass sich solch eindrucksvolle und intelligente Tiere bei uns angesiedelt haben. Woanders geht man in den Zoo, um sie zu sehen.“

Zorzi schlägt Maßnahmen vor, um die Passanten auf eine mögliche Verschmutzung durch die Graureiher aufmerksam zu machen. Er denkt dabei zum Beispiel an Hinweisschilder. Die Stadtverwaltung hat jedoch bereits eine andere Idee: In Zukunft soll der Baubetriebshof die Gehwege in den betroffenen Bereichen in der Paradeisallee häufiger reinigen. So können die Reiher dort weiterhin ungestört leben – und einem entspannten Spaziergang an der Jagst steht auch nichts mehr im Weg.