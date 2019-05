Dr. Jürgen Ludwig von der CSU will als Landrat im Landkreis Ansbach weitermachen.

Vor Kurzem verkündete Landrat Dr. Jürgen Ludwig bei der Kreisdelegiertenversammlung der CSU im Landkreis Ansbach seine erneute Kandidatur für das Amt. Gewählt wird in Bayern am 20. März 2020. Ludwig ist seit dem 1. Mai 2012 Landrat im Nachbarkreis. Der 49-jährige CSU-Politiker folgte auf Rudolf Schwemmbauer, der das Amt krankheitsbedingt abgab. Seit 2008 war Ludwig Wirtschaftsförderer in Crailsheim. Er habe „in den dreieinhalb Jahren seiner Tätigkeit Maßstäbe gesetzt“, wie es in der Laudatio des Medienpreises 2012 hieß, den Ludwig vom Hohenloher Tagblatt erhielt.

