Fahrzeugbrand Anhänger brennt auf A 7 völlig aus

Fichtenau / swp

Ein Sattelanhänger ist gestern Nachmittag gegen 14.15 Uhr auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen in Brand geraten. Der 39 Jahre alte Fahrer der Sattelzugmaschine bemerkte das Feuer rechtzeitig und reagierte schnell. Er hielt auf dem Standstreifen an und hängte den Sattelanhänger ab, sodass die Zugmaschine unbeschadet blieb. Der Anhänger, der Betongewichte geladen hatte, brannte komplett aus. Bei der Brandursache geht die Polizei von einem technischen Defekt an den Bremsen aus. Der Sachschaden wird auf ungefähr 15 000 Euro geschätzt.

Stundenlange Behinderungen

Während der Löscharbeiten musste die Autobahn in Richtung Ulm komplett gesperrt werden. Nachdem der linke Fahrstreifen wieder freigegeben war, war die rechte Spur noch mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr staute sich kilometerlang zurück. Die Feuerwehr Fichtenau war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.