Andrea Bongers tritt am 27. April mit ihrem neuen Programm „gebongt“ im Crailsheimer Rathaussaal auf.

KULTiC präsentiert am Samstag, 27. April, im Rathaussaal in Crailsheim ab 20.30 Uhr die Kabarettistin und Puppenspielerin Andrea Bongers mit ihrem neuen Programm „gebongt“.

Eine Show über Alltagssorgen der alternden Generation, ein Pendel zwischen Comedy und gesellschaftskritischem Kabarett, wird dabei versprochen.

„Die Powerfrau aus dem Hamsterrad ist wieder da“, steht in einer Ankündigung. Im neuen Programm kämpfe sie sich sonnengelb und hoffnungsfroh durch das Minenfeld zwischen Jugendwahn und Schaukelstuhl.

Bildergalerie Reallife-Puppen von Angelika Mangold Bilderstrecke öffnen

Was geht ab, wenn dabei sein nicht mehr alles ist? Zweiter Frühling oder zweite Hüfte? Lässt es sich beherzt älter werden und trägt man dabei Sneaker, Rieker oder quetscht sich doch wieder in die High Heels? Darf man sich ausruhen, oder wird am Ende des Monats geschlafen? Sind womöglich die besten Jahre tatsächlich die besten? Diese Fragen beantwortet Bongers.

Als virtuose Puppenspielerin hat die studierte Pädagogin mit ihren textilen Alter Egos ihre ganz eigene Reflexions-Reisegruppe dabei. Ihre felligen Gesellen begleiten sie stichelnd, schmeichelnd und profunde bösartig hinein in sämtliche Fettnäpfchen.

