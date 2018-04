Info-Veranstaltung Am Ende kaum schlauer als zuvor

Am Ende kaum schlauer als zuvor

Vom Bürgerinformationsabend in Sachen LEA im Ellwanger Hariolf-Gymnasium hatte sich sicher niemand versprochen, dass dort Fakten und Überlegungen auf den Tisch kämen, die eine erdrutschartige Meinungsänderung für oder gegen den Fortbestand der Landeserstaufnahme übers Jahr 2020 hinaus auslösen würden. Wenn der Gemeinderat demnächst entscheidet, ob der Vertrag mit dem Land verlängert wird, ist er wohl um kein Deut schlauer als bisher – sowohl was die geteilte Stimmung in der Bevölkerung als auch ein wie auch immer geartetes „Entgegenkommen“ des Landes betrifft.

Wird die LEA Ankerzentrum?

Die Vorträge ergingen sich über weite Strecken in allseits Bekanntem, jedoch kamen doch auch neue Aspekte ins Spiel. So die Furcht, Ellwangens LEA würde irgendwann in ein „Ankerzentrum“ umgewandelt. Eine Sorge, die nicht gänzlich ausgeräumt werden konnte.

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek ließ die bisherige Entwicklung vor weit mehr als 300 Zuhörern Revue passieren, auch die Misere, als die LEA im Herbst 2015 bis zu 4686 Flüchtlinge beherbergen musste. Hilsenbek tadelte ausdrücklich, dass das Land ohne jede Rücksprache mit Stadt und Rat im Technikbereich der Kaserne jede Menge Notunterkünfte einrichtete. Er erwähnte die zahlreichen Polizeieinsätze in der LEA, milderte dann jedoch ab, dass bereits seit Anfang 2016 die Belegungszahl deutlich gesunken ist und zurzeit nur noch etwa 400 Personen beträgt.

Ministerialdirektor Julian Würtenberger, designierter Staatssekretär im Innenministerium, schüttete – wie alle Redner – verdientes Lob über die ehrenamtlichen Helfer aus, bevor er das Konzept des Landes in Erinnerung rief: ein Aufnahmezentrum in Heidelberg und dazu in jedem der vier Regierungsbezirke nur noch eine LEA; für Stuttgart soll das Ellwangen sein, mit einer Kapazität von 700 Bewohnern.

Landrat Klaus Pavel überhäufte die Besucher mit Zahlen, die den Vorteil des LEA-Privilegs verdeutlichen sollten: Ein Landkreis, der eine LEA beherbergt, müsse weniger oder sogar gar keine Flüchtlinge vorläufig oder in Anschlussunterbringung aufnehmen. Wie viele Flüchtlinge der Ostalbkreis und speziell die Stadt Ellwangen hätten aufnehmen müssen ohne LEA, rechnete er auf verschiedene Weisen vor, die in der Fülle aber womöglich eher verwirrend als erhellend wirkten.

OB Hilsenbek erlaubte sich, den Spieß umzudrehen: Seine Bürgermeisterkollegen im Kreis sollten sich überlegen, was Ellwangen für sie alle tue. „Die dürften Ellwangen mal Danke sagen, das ist bei vielen noch nicht angekommen“, sagte er.

Regierungspräsident Wolfgang Reimer versprach, seine Behörde werde alles unternehmen, damit in einer weiter bestehenden LEA Sicherheit gewährleistet sei. Man habe ja auch das Polizeirevier Ellwangen personell aufgestockt.

Sympathie und Sorge

In der Diskussionsrunde bekundeten manche Bürger Sympathie für die LEA, andere machten aus ihren Sorgen kein Hehl. Vor allem die Frage, ob die LEA, falls sie weiter bestehe, ein „Ankerzentrum“ werden könnte, ob aus dem Ankunftszentrum Heidelberg womöglich nur solche Flüchtlinge nach Ellwangen geschickt würden, die keine Chance auf Anerkennung haben und deshalb entsprechend schwer in ihren Reaktionen einzuschätzen seien, bewegte einige.

Julian Würtenberger versuchte, diese Sorge zu zerstreuen, musste aber zugeben, dass sehr wohl auch solche chancenlosen Flüchtlinge nach Ellwangen kommen könnten, wenn auch nicht auf Dauer. Dass Ellwangen Ankerzentrum werden könne, schloss er aus, ließ sich geradezu darauf festnageln – um anschließend jedoch bekennen zu müssen, dass er natürlich nicht wisse, wie lange das Land in dieser Sache noch das Sagen habe und sein eigenes Modell pflegen könne, und wann seitens des Bundes Änderungen erfolgen. Bundes-Innenminister Horst Seehofer arbeitet ja bereits daran.