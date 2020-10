Hier saß einst die Verwaltung, hier wurden in der kleinen Raiffeisenbank Geldgeschäfte abgewickelt, hier stand das Feuerwehrauto in der Garage – doch all dieser Funktionen wurde das alte Rathaus von Hausen am Bach in der Zwischenzeit beraubt. Für den Ortschaftsrat war also schnell klar, das Gebäude zu „opfern“, wie Ortsvorsteher Klaus Hornung in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Rot am See sagte. Dieses Opfer fiel auch deshalb leicht, weil stattdessen etwas Schönes entstehen soll: ein neuer Dorfplatz. Einstimmig hatte sich der Ortschaftsrat für einen Entwurf des Landschaftsarchitekten Martin Schäfer aus Schöntal ausgesprochen. Diesen präsentierte Bauamtsleiter Armin Vogt nun dem Gemeinderat, wo er ebenfalls volle Zustimmung fand.

Auf der frei werdenden Fläche entsteht eine Art kleine Insel für Begegnungen – und für ein Buswartehäuschen mit Glasdach im vorderen Bereich an der Ortsdurchfahrt. Dieses ist durch eine doppelte Betonmauer mit dazwischenliegendem überdachtem Technikraum vom Dorfplatz abgetrennt. An der hinteren dieser beiden Wände, Richtung Platz, befindet sich eine Wasserwand mit Becken darunter. Eine Pergola, ähnlich der Konstruktion am Brettheimer Dorfplatz, erstreckt sich in den Platz hinein. Dieser soll ein Betonpflaster bekommen. Seinen Abschluss soll ein Grünstreifen bilden. Auch links und rechts des Wartehäuschens sind Beete geplant.

„Es ist nicht einfach, auf dem kleinen Platz etwas Ordentliches hinzubekommen", sagte Bürgermeister Siegfried Gröner. Umso mehr „waren wir von der Verwaltung angetan von der Planung".

„Total überrascht“

Auch Ortsvorsteher Hornung zeigte sich begeistert: „Der Plan hat mich echt total überrascht. Ich finde, das ist ein toller Platz. Das wird bestimmt ein Hingucker für uns in Hausen. Die Kollegen im Ortschaftsrat haben es genauso gesehen.“ Und im Gemeinderat sah es niemand anders. Ralf Wagner sprach von einer „sehr ansprechenden Planung“.

Die Kosten inklusive Abbruch des Rathauses werden auf 182.000 Euro taxiert. Die Gemeinde beantragt Fördermittel des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) und rechnet damit, dass rund 60.000 Euro aus diesem Topf fließen. 35.000 Euro kommen darüber hinaus aus dem Horst-Schankliss-Vermögen. Dr. Friedrich Bullinger erkundigte sich, ob der Platz auch dann gebaut werde, wenn beispielsweise nur die Hälfte an ELR-Mitteln fließe. Das werde nicht passieren, antwortete Gröner. Man bekomme entweder den beantragten Fördersatz oder gar nichts. Klar sei: „Wenn der Zuschuss so nicht kommt, müssen wir das Projekt erst einmal stoppen.“ Das gelte auch für den Abbruch des Rathauses, wie der Bürgermeister auf Nachfrage von Susanne Nicklas-Bach sagte. Damit freilich rechnet in Rot am See niemand. Gröner: „Wir sind guten Mutes.“