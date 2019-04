Der Bestsellerautor Harald Welzer füllt Buchhandlung in Crailsheim bis auf den allerletzten Platz. Der bekannte Sozialpsychologe ermuntert seine Zuhörer zur Selbstermächtigung.

Wir alle leben besser als Ludwig XIV., der Sonnenkönig. Behauptet Professor Dr. Harald Welzer, Sozialpsychologe, Zukunftsarchitekt, Vor­denker, Aufrüttler. Wir alle haben warmes Wasser, eine warme Wohnung, sind rund um die Uhr mobil, können immer alles essen, was wir mögen. All das hatte der legendäre, scheinbar allmächtige französische Herrscher nicht. Warum sind wir dann ständig am Jammern, fragt Welzer am Mittwochabend in der proppenvollen Buchhandlung Rupprecht in Crailsheim, wo so viele Menschen sitzen, dass nach einer Stunde die Atemluft knapp wird.

Das ist ein Stressfaktor, würde Welzer die Situation in dem Raum analysieren. „Wir sind in unserer Welt ständig Stressfaktoren ausgesetzt“, sagt der Wissenschaftler. Faktoren, die wir selbst in die Welt setzen. Noch mehr arbeiten, noch mehr Geld verdienen, noch mehr Aktivitäten in der Freizeit unterbringen. Immer mehr, besser, größer, schneller. Das Ganze ist eingebettet in ein Wirtschaftssystem, das sich selbst auffrisst, weil es nicht akzeptiert, dass es in einer endlichen Welt kein unendliches Wachstum geben kann.

Warum nicht?

So geht’s nicht weiter, sagt Welzer, der zu den bekanntesten Intellektuellen in Deutschland gehört. Wie dann? Anders, lautet seine Antwort. Er will eine Wirtschaftsweise, die Frieden mit der Natur schließt, eine Gesellschaftsordnung, in der Menschen friedvoll miteinander umgehen. Will er eine Utopie im Sinne eines Thomas Morus’ realisieren? Nein, sagt der Wissenschaftler, der in Flensburg und St. Gallen lehrt. Es gehe nicht um den großen Wurf, gefragt seien vielmehr „modulare Revolutionen“, also Veränderungen in unterschiedlichsten Bereichen (Wirtschaft, Klima, Verkehr, Politik, Gesellschaft), die im Zusammenspiel eine bessere Welt ergeben. In der Kinder keine Warnwesten überziehen müssen, bevor sie auf die Straße dürfen. In der sich Menschen wieder begegnen können, weil es Orte und Räume dafür gibt. In der Autos nicht mehr als Waffen benutzt werden können, weil sie aus den Städten verbannt worden sind.

Die autofreie Stadt ist eine der Lieblingsideen von Welzer. Also konnte seine Frage nur lauten: „Warum nicht Crailsheim?“ Welzer blickt in die Runde, und er weiß, was seine Zuhörer/innen denken. Eigentlich schön, aber wie soll das gehen? Indem man einfach damit anfängt, lautet seine Botschaft. Mit irgendetwas. Und sich so aus dem Schraubstock des Alternativlosen befreit. Sich selbst ermächtigt. Für Veränderungen sorgt. Sich darüber freut. Positive Beispiele in die Welt hinausträgt und sich mit anderen, die sich auf den Weg in eine bessere Welt aufgemacht haben, vernetzt.

So will der Bestsellerautor sein neues Buch „Alles könnte anders sein“ verstanden wissen. Deshalb lautet der Untertitel so: „Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen“. „Es ist ein sehr positives Buch“, sagt er. Und berichtet davon , dass es „sehr schwierig“ gewesen sei, es zu schreiben. Weil auch er immer wieder beeinflusst wird von dem, was er selbst als „routiniert negative Zukunftsaussicht“, als das „anheimelnd Apokalyptische unserer Gegenwartskultur“ beschreibt. Auch deshalb setzt er diesen Einflüssen in einem seiner jüngsten Essays ein trotzig-optimistisches „Alles wird gut!“ entgegen.

Naive Vorstellung?

Übrigens: Eine autofreie Stadt ist auch gut, wenn es keinen Klimawandel gibt, sagt er. Ein autofreies Crailsheim – ist das mehr als eine naive Vorstellung? Wer in den 1980er-Jahren vor dem Rathaus stand, stand auf einem Parkplatz. Und gleich neben ihm fuhren Abertausend Autos am Tag auf der Bundesstraße 290 mitten durch die Stadt. Die „Drehscheibe“ im Herzen Crailsheims war sogar die Kreuzung von zwei Bundesstraßen. Damals hatte sich kein Mensch vorstellen können, dass das eines Tages nicht mehr so ist. Ist es aber, längst. Weil sich Menschen, sagt Welzer, selbst­ertüchtigt und gehandelt haben. Und so die Stadt lebenswerter gemacht haben. Das versteht er unter modularer Revolution. Deshalb sammelt die von ihm geleitete Stiftung FuturZwei „Geschichten des Gelingens“. Um uns allen zu zeigen, dass der Mensch und damit die Welt zur Veränderung zum Besseren fähig ist.

