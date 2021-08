Mit rund zwei Promille im Blut ist ein Mann in der Nacht von Montag auf Dienstag nackt in einer Gaststätte in Rothenburg eingeschlafen. Der Wirt des Lokals war gegen 1.40 Uhr von der Alarmanlage, die er in seiner Gaststätte installiert hatte, geweckt worden.

Beim Eintreffen fand er alles hell erleuchtet vor. Die Eingangstür war beschädigt, und durch ein Fenster konnte er sehen, dass ein nackter Mann im Gastraum auf einer Bank lag. Nachdem der ...