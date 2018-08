Crailsheim Alle Minigolf-Freunde sind eingeladen

Crailsheim / SWP

Die Anlage des ESV Crailsheim wird 50, zur Feier des Tages findet am Samstag ein Turnier statt.

Das 50-jährige Bestehen der Minigolfanlage des ESV Crailsheim ist für den Verband Deutscher Eisenbahner Sportvereine (VDES) der Grund, in Crailsheim die „Erste offene VDES-Bezirksmeisterschaft im Minigolf“ des Bezirkes Württemberg auszurichten. Sie geht am Samstag, 1. September, von 10 Uhr an auf der Anlage des Vereins an der Worthingtonstraße über die Bühne.

An dieser Meisterschaft dürfen nicht nur Mitglieder aus allen ESV-Sportvereinen teilnehmen, sondern „auch alle anderen Freunde des Minigolfsportes aus der näheren und weiteren Umgebung sind eingeladen, am Turnier mitzuspielen“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Aktive Minigolfspieler, die einen Spielerpass besitzen, sind jedoch nicht startberechtigt.

Für die Wettbewerbe bei den Damen, den Herren, den Jugendlichen weiblich und männlich ab 14 Jahren sowie den Kindern gibt es für die Bestplatzierten schöne Pokale und Preise zu gewinnen, heißt es weiter. Fachkundige Schiedsrichter werden die Anzahl der benötigten Schläge an den Bahnen notieren. Gegen 18 Uhr findet die Siegerehrung statt, so ist jedenfalls der Plan. Dabei wird auch Artur Haus, der Bezirkssportleiter des VDES-Bezirkes Württemberg aus Marbach, anwesend sein.