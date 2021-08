Das holen wir locker noch auf“, wird beim Stand von 11:3 gescherzt. Einige Minuten, einem Distanzschuss der Extraklasse in den Winkel und lautstarken Jubelrufe später ist keinem mehr zu scherzen zumute. Die sechsköpfige Mannschaft in den weißen Trikots hat den Rückstand bis auf drei Tore aufgeholt. Jetzt heißt es nochmal alles aus den müden Beinen herausholen und jeden Zweikampf gewinnen. Grätschen und grobe Tacklings sind hier trotz all...