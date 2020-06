Mitten in Waldtann an der Hauptstraße tut sich was, unschwer zu erkennen auch an den zwei Kränen. Dort entsteht gleich neben dem Rathaus ein mehrgeschossiges Ärzte- und Geschäftshaus. Selbst in den Zeiten von ­Corona macht der Bau Fortschritte – sehr zu Freude von Robert ­Fischer. Es läuft...