Pfedelbach Achtjähriger Junge bei Unfall mit Traktor schwer verletzt

Pfedelbach / POL

Ein kleiner Junge ist mit seinem Fahrrad gegen einen Traktor geprallt. Dabei wurde er schwer verletzt.

Am Sonntag, gegen 15 Uhr, kam es an der Kreuzung Meisenstraße/Bachstraße/Hoffeldstraße zu einem Unfall mit einem achtjährigen Fahrradfahrer und einem 60-jährigen Traktorfahrer. Nach ersten Ermittlungen stand der Traktor mit Anhänger im Bereich der Kreuzung, um auf den Durchgangsverkehr zu achten. Der Achtjährige fuhr von rechts seitlich an das Traktorgespann heran und kollidierte im Bereich des Anhängers mit dem stehenden Anhänger. Dadurch kommt der Junge zu Fall und erleidet schwere innere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber verbringt ihn in ein Klinikum. Nennenswerter Schaden entstand durch das Unfallgeschehen nicht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur weiteren Klärung eingeschaltet. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Zeugen werden gebeten sich beim Polizei-revier Öhringen unter 07941/9300 zu melden.