Gemeinderat Abriss und Neubau

Crailsheim / Christine Hofmann

Der Kindergarten Parkstraße wird seinen Namen nicht ändern müssen. Er darf an seinem bisherigen Standort in der Parkstraße 6 in Crailsheim bleiben. Diese Entscheidung fiel in der jüngsten Sitzung des Crailsheimer Gemeinderats am vergangenen Donnerstag. Elternvertreter, Erzieherinnen und die evangelische Kirchengemeinde als Träger können aufatmen. Sie hatten sich dafür starkgemacht, dass die Einrichtung ihren altbewährten Platz behalten darf.

Im April hatte die Stadtverwaltung dem Gemeinderat vorgeschlagen, den unter Platzmangel leidenden und dringend sanierungsbedürftigen Kindergarten in einen Neubau an der Schönebürgstraße umziehen zu lassen.

Vier Standortvarianten

Doch der Vorschlag fand keine Mehrheit und wurde vor allem aufseiten des Kindergartens und der Kirchengemeinde abgelehnt.

Jetzt hat die Verwaltung neue Ideen ins Spiel gebracht – nach einer erneuten, systematischen Standortsuche, wie Bürgermeister Jörg Steuler erläuterte. Das Ergebnis sind vier Standortvarianten, wovon jedoch nur zwei – die bisherige Parkstraße 6 und das gegenüberliegende Gebäude Spitalstraße 14 – infrage kommen. Ausgeschieden sind die bereits abgelehnte Schönebürgstraße und das Gebäude Spitalstraße 16, das sich in Privatbesitz befindet und nicht zum Verkauf steht.

„Ein Neubau in der Parkstraße mit vier statt bisher drei Gruppen ist für uns die nachhaltigste Lösung“, fasste Steuler das Ergebnis der fachlichen Prüfung zusammen. Es sei allerdings mit geschätzten 4,4 Millionen Euro die teuerste Variante. Außerdem müsse das Außengelände noch in Richtung Schlossplatz und Stadtgraben erweitert werden, um die gesetzlichen Anforderungen an Spielmöglichkeiten im Freien erfüllen zu können. Platz für einen neuen Parkplatz gebe es auch nicht.

Entscheidend sei jedoch der zeitliche Vorteil, den ein Neubau in der Parkstraße biete, nachdem die beiden Bestandsgebäude abgerissen sind. Hier habe die Stadt das Heft selbst in der Hand, könne im nächsten Jahr planen und im günstigsten Fall im Herbst 2020 mit dem Bau beginnen. Steuler: „Ein Baustart in der Spitalstraße 14 könnte frühestens im Jahr 2021 erfolgen.“ So lange will niemand mehr warten. „Es wird endlich Zeit, dass wir für die Kleinsten die Räume schaffen, die sie verdienen“, sagte der Bürgermeister.

Die Gemeinderatsfraktionen von SPD, Grünen und BLC folgten den Argumenten Steulers und sprachen sich ebenfalls für den Verwaltungsvorschlag aus. Die AWV-Fraktion präferierte die Variante Spitalstraße 14. Ein Anbau an das denkmalgeschützte Gebäude eigne sich besonders deshalb, weil der Garten und der angrenzende Spitalpark viel Platz zum Spielen böten, betonte Norbert Berg: „Kinder brauchen auch Freiflächen.“ Die CDU-Fraktion folgte dem Standort Parkstraße, war sich jedoch uneinig, ob ein Abriss beider Bestandsgebäude nötig ist oder eines der Gebäude erhalten bleiben könnte.