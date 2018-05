Festival „Wudzdog Open Air“ mit vielen Höhepunkten

Dornstadt / swp

Die Waldgeister Dornstadt freuen sich auf ein schönes, verlängertes Festivalwochenende. Bald ist es wieder so weit: Vom 31. Mai bis 3. Juni geht das Wudzdog Open Air in Dornstadt bei Oettingen bereits in die 19. Runde. Vier Tage lang wird sich das Festivalgelände am Stöckenweiher in „Freak City“ verwandeln. Tausende von Fans aus nah und fern sollen friedlich zusammen, unter freiem Himmel und bei guter Livemusik feiern.

„Alltag raus, Wudzdog rein – vier Tage Zeit zum Glücklichsein“, unter diesem Motto locken die Veranstalter seit Jahren die Besucher. Auch in diesem Jahr wurde ein abwechslungsreiches Programm mit nationalen und internationalen Highlights zusammengestellt. Dabei setzt man auf eine Vielzahl unterschiedlicher Stilrichtungen, sodass laut Veranstalter alle Geschmäcker und Altersgruppen bedient werden.

Schon der Auftakt am Donnerstag bringt einen Höhepunkt: die Hamburger Rockband Selig. Am Freitag steht ein weiteres Highlight auf der Bühne, nämlich Fischer-Z aus Großbritannien. Am Samstag soll Bukahara mit ihrem eignen Sound die Festivalbesucher begeistern.

Auf einer Nebenbühne wird noch mehr Livemusik präsentiert. Für die Bewirtung der Gäste gibt es auf der großen Marktmeile zahlreiche kulinarische Angebote aus aller Welt und außerhalb des Festivalgeländes einen Biergarten. Mit einer Feuershow, einem Trommelworkshop, Bademöglichkeiten und mehr ist in den vier Festivaltagen für reichlich Abwechslung gesorgt.

Seinen familiären Touch bekommt das Festival durch zahlreiche Angebote für Kinder, wie Schminken, eine Kinderband und Hula Hoop. Weiterhin gibt es Workshops zum Beispiel für den Umgang mit Pois, Filzen und Traumfängerknüpfen.

Nach dem Musikprogramm im Festivalgelände haben die Festivalbesucher die Möglichkeit, auf der täglichen Abschlussparty im Biergarten weiter zu feiern und zu tanzen. Die Veranstalter versprechen: Die Fans können sich einmal mehr auf ein ausgelassenes Wudzdog Open Air freuen, an dem vier Tage nach Herzenslust gefeiert werden kann.

Info Karten gibt es auch heuer wieder im HT-Shop in der Crailsheimer Ludwigstraße, Telefon 0 79 51 / 40 90, oder online über das Wudzdog-Büro unter

www.waldgeister-dornstadt.de.