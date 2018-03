Interview „Wir sind einfach für die Sterbenden da“

Crailsheim / Ute Schäfer

Der Diakonieverband Schwäbisch Hall hat mit Silke Hirmann erstmals eine Fachkraft eingestellt, die sich als Koordinatorin um die beiden Gruppen kümmert.

Frau Hirmann, haben Sie selbst schon Sterbende betreut?

Silke Hirmann: Nicht als Mitarbeiterin einer Hospizgruppe. Allerdings bin ich gelernte Altenpflegerin und habe 30 Jahre lang in einem Pflegeheim gearbeitet. Insofern ist mir ein Sterbebett natürlich vertraut.

Bringt Ihnen diese Berufserfahrung für die Koordination der Hospizarbeit etwas?

Natürlich – und vor allem an einer Stelle, an der wir das so nicht vermutet hätten. Denn viele Menschen rufen mich auf dem Hospizhandy an, die oft nur eine Beratung brauchen. Das fordert zwar viel Zeit, ist aber wichtig. Viele Menschen verwechseln unsere Betreuungen – oder Begleitungen – auch mit der Hilfe, die etwa Pflegedienste leisten. Da verweise ich gegebenenfalls weiter und erkläre, was wir können – und nicht können.

Und das wäre?

Wir betreuen nicht. Wir pflegen nicht. Wir geben keine Medikamente. Wir ersetzen auch nicht die Angehörigen. Dafür besuchen wir und schenken Zeit. Wir sind einfach da – für die Sterbenden und auch für die Angehörigen während der Betreuung und danach.

Ihre Hauptaufgabe ist die Koordination der Hospizarbeit. Wie bringen Sie die Sterbenden und die Ehrenamtlichen zusammen?

Wichtig ist mir, dass es passt. Ich führe Gespräche mit den Schwerstkranken oder Angehörigen. Und überlege dann, wer aus der Gruppe diese Begleitung übernehmen könnte. Deshalb muss ich die Ehrenamtlichen erst einmal gut kennenlernen. Ich muss auch ein Gefühl für die beiden Gruppen entwickeln. Derzeit mache ich berufsbegleitend eine Ausbildung zum Fachwirt „Organisation und Führung im Sozialwesen“. Meine Facharbeit schreibe ich über die Arbeit mit Ehrenamtlichen. Das hilft mir natürlich bei meiner Tätigkeit.

Haben Sie Ziele für die Hospizgruppen?

Natürlich. Ich würde das Thema Hospizarbeit gerne mehr in die Öffentlichkeit bringen. Wichtig ist mir außerdem, dass die Menschen wissen, dass wir Sterbende auch zu Hause begleiten. Mir scheint, das ist derzeit noch nicht allen klar. Ich will mich auch dafür einsetzen, dass wir neue, etwas jüngere Leute für dieses wichtige Amt finden. Die nötige Ausbildung finanzieren natürlich wir.

Wie sieht diese Ausbildung aus?

Sie ist recht umfassend und liefert das Rüstzeug für diese nicht immer einfache Aufgabe. Ausgebildet wird meist in Wochenendseminaren, die sich über ein halbes oder ganzes Jahr hinziehen. Außerdem organisieren wir für die Hospizguppen auch interne Fortbildungen und Supervision, wenn gewünscht.

Info Das Hospiz-Telefon ist unter Telefon 0 15 75 / 2 84 96 80 erreichbar; E-Mail: hospiz.hirmann@t-online.de. Das Dekanat Blaufelden organisiert einen Kurs zur Ausbildung von Hospizbegleitern. Eine Informationsveranstaltung gibt es morgen um 19 Uhr im Gemeindehaus Blaufelden, Hauptstraße 11. Weitere Informationen unter Telefon 0 79 53 / 8 86 10.