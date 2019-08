Themen in diesem Artikel Crailsheim

Der Star-Tenor Paul Potts ist im November in Crailsheim zu Gast.

Der britische Star-Tenor Paul Potts ist mit Eva Lind (Sopran), Ilja Martin (Tenor) und Kevin Pabst (Trompete) am Freitag, 1. November, um 20 Uhr zu Gast im Hangar in Crailsheim. Mit „Winterträume“ ist das Gastspiel überschrieben. Die vier Künstler wollen das Publikum mit musikalischen Leckerbissen aus den Genres leichte Musik, gehobene Unterhaltung und Klassik verwöhnen. Die Melodien sollen die Herzen der Zuschauer berühren. Karten gibt es bereits jetzt im HT-Shop in Crailsheim (inklusive Ermäßigung für HT-Abocard-Inhaber).

Youtube Bei Britain’s Got Talent wurde Paul Potts berühmt

