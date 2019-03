Zukunftstag „Weg vom Klischee-Denken“

Von Eileen Scheiner

Erzieher, Grundschullehrer, Altenpfleger – das alles sind Berufe, die vor allem von Frauen ausgeübt werden. Der „Boys' Day“, der bundesweit am Donnerstag, 28. März, stattfindet und auch „Jungen-Zukunftstag“ genannt wird, soll Jungen ab der fünften Klasse die Chance geben, Berufe kennenzulernen, in denen bisher vor allem Frauen arbeiten.

Während der „Girls' Day“, der ebenfalls am 28. März stattfindet, schon seit mehreren Jahren bei Schülerinnen und Unternehmen bekannt ist, erfährt der „Boys' Day“ weitaus weniger Beachtung. Das belegen auch die wenigen Angebote, die es an diesem Tag in Crailsheim und Umgebung gibt. Nur zwei Institutionen aus dem Altkreis Crailsheim haben sich bisher dazu entschieden, am Aktionstag teilzunehmen. Eine davon ist die Wilhelm-Sandberger-Schule in Honhardt. Hier begleiten Schüler der Klasse sieben einen Berufstätigen, der seine Ausbildung in der Pflege oder Erziehung abgeschlossen hat.

Die Chance nutzen

Auch die Stadtverwaltung Crailsheim wird sich am „Boys' Day“ beteiligen – bevorzugt in Einrichtungen, die über männliche Mitarbeiter verfügen. Dies sind die Kindergärten „Horaffen“, „Regenbogen“ (beide Altenmünster), „Traumkiste“ (Ingersheim), „Sonnenschein“ (Roßfeld) und „Rappelkiste“ (Onolzheim). Laut Stadtverwaltung können jeweils etwa ein bis zwei Jungen ein Tagespraktikum in den genannten Einrichtungen absolvieren.

Von den etwa 180 Erziehern, die die Stadt Crailsheim beschäftigt, sind nur sieben männlich, wie Jasmin Kolleng, Fachberaterin der städtischen Kindergärten, erklärt. Diese Zahlen seien jedoch keine Seltenheit. Ihrer Meinung nach liegen die Gründe für den geringen Männeranteil in Kindergärten an der mangelnden Wertschätzung: „Es fehlt die Anerkennung der Gesellschaft. Viele Menschen verfallen immer noch dem Klischee-Denken oder haben falsche Vorstellungen vom Beruf an sich.“ Mit der Teilnahme am „Boys' Day“ erhofft sich die Stadt wieder mehr Bewerber für die Erziehungsausbildung zu finden. Denn die Zahlen hierfür sind rückläufig – sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Zudem versucht die Stadt auch auf Berufsmessen die Ausbildung zum Erzieher wieder populärer zu machen.

Erzieher Mark Skokann, Leiter des Kindergartens „Rappelkiste“, möchte dem Klischee vom typischen Frauenberuf entgegentreten: „Es ist wichtig, dass es auch männliche Erzieher gibt, denn diese sind auch eine Art Vorbild für die Kinder und bilden einen wertvollen Gegenpart zur sonst eher weiblich geprägten Kinderbetreuung. Dies kann gerade auch für Kinder von alleinerziehenden Müttern besonders wichtig sein.“ Dabei sei schon viel für die Anerkennung des Berufes getan worden: „Die vergangenen Streiks haben nicht nur mehr Geld sondern auch eine Aufwertung unseres Berufes erzielt. Zudem ist das Einstiegsgehalt für Auszubildende höher, als man vielleicht meinen könnte und es sind auch interessante Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten geboten“, erklärt Skokann.

Einblicke in die Altenpflege

Ein weiteres Angebot am „Boys' Day“ gibt es im Seniorenstift Schönbornhaus in Ellwangen. Hier gibt es die Möglichkeit, den Beruf des Altenpflegers näher kennenzulernen. Sven Nitsche vom DRK-Kreisverband Aalen, der den „Boys' Day“ im Ostalbkreis koordiniert, ist vom Aktionstag überzeugt: „Jungs können sozial! Das wollen wir mit der Aktion beweisen.“ Im direkten Kontakt mit den Bewohnern und bei Gesprächsrunden mit Mitarbeitern erhalten die Schüler im Schönbornhaus Einblicke in den Bereich der Altenpflege.

Momentan seien etwas weniger als 15 Prozent der Pflegekräfte im Seniorenstift Schönbornhaus männlich. Die Teilnahme am „Boys' Day“ biete die Chance, diese Zahl zu erhöhen. „Viele Jungs entscheiden sich immer noch für klassische ,männliche’ Berufsfelder in Industrie und Handwerk. Doch eben nicht alle. Viele sind sich noch unsicher in ihrer Berufsfindung oder gar orientierungslos. Hier möchten wir ansetzen und Hemmschwellen überwinden“, erklärt Nitsche.

Wer am „Boys' Day“ teilnehmen möchte, findet auf der Internetseite www.boys-day.de alle Informationen zur Anmeldung, Schulbefreiung und Versicherung sowie die Ansprechpartner. Unternehmen und Institutionen können dort auch ihre Angebote eintragen lassen.