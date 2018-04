Lesung „Viel Spaß beim Solariumsbesuch“

Crailsheim / Ursula Richter

Eigentlich werden zu viele Krimis geschrieben.“ Maria Rupprecht nimmt in ihrer Begrüßung allerdings Schorlaus Werke aus: „Sie sind spannend und behandeln auch aktuelle politische Fragen.“

Mitunter ist die einem Schorlau-Krimi unterlegte Thematik wie hier die Griechenlandkrise so schwierig, dass sich das Erscheinungsdatum verzögert. „Während der Recherche zum Roman tauchten plötzlich Dinge auf, von denen ich nichts wusste.“ Volkswirtschaftliche Maßnahmen wie die Eurorettung können auch für einen Autor eine echte intellektuelle Herausforderung sein.

Schorlau und auch Georg Dengler ermitteln, und sie kommen auf große Ergebnisse. Dabei wird im Roman selbst und auch in der Lesung weit ausgeholt. Die verschwundene Mitarbeiterin des Auswärtigen Amts, Anna Hartmann – der Plot des Romans – kommt erst später. Zunächst geht es um die deutsche Besatzung Griechenlands 1941 bis 1944. SS-Obersturmbannführer Gero von Mahnke und die deutschen Kriegsverbrechen bis hin zum Massaker von Distomo und der Kriegsanleihe, die weder das Deutsche Reich noch sein Rechtsnachfolger, die BRD, zurückgezahlt haben, dominieren den ersten von drei Teilen des Krimis. Für Wolfgang Schorlau sind sie das Fundament dafür, wie Griechenland während der Krise behandelt worden ist.

Dann wird es krimispezifisch. Was ist mit der Troika-Mitarbeiterin Anna Hartmann los? Die ersten Spuren verlaufen im Sande. Eine führt zu einem minutiös geschilderten Mord in einem Solarium. Schorlau trägt das Kapitel 28 mehr vor, als es zu lesen. Er spricht lebendig, gestenreich und genießt offensichtlich seine Schreibideen und deren Wirkung: „Viel Spaß bei ihrem nächsten Solariumsbesuch!“ Der Schriftsteller amüsiert sich und sein Publikum damit, Dengler als reale Person auftreten zu lassen, mit der er kommuniziert. „Er ist dann nach Griechenland gefahren und ich bin da auch mal mit.“

Der Ermittler stößt auf die Griechenlandkrise. Das Problem, wo Anna Hartmann ist, erweitert sich: Wo ist das ganze Geld hin? Um das zu knacken, ruft Dengler eine private Ermittlertruppe zusammen. Deren Ergebnisse präsentiert Schorlau unter anderem in einer Grafik in Kapitel 60, die er dem Publikum in Ausschnitten zeigt. In zwei Millimeter großen schwarzen Quadraten, jeweils 100 Milliarden Dollar, wird veranschaulicht, wie viel Geld es auf der Welt gibt, und wer darüber verfügt. Von der Konzentration in Derivaten, die sich im Wesentlichen in der Hand von 14 Instituten befinden, geht es über die Anti-Euro-Spekulation 2010 zur Euro-Rettung.

Damit ist man beim zweiten schwergewichtigen Themenkomplex. Die Fragen im Anschluss an die Lesung zeigen, dass das Publikum die Version von Schorlau aufschlussreich findet und auch seine Empörung über das Griechenlad-Bashing der Presse – von Teilen der Presse, wird dann differenziert – teilt. Den faulen Pleite-Griechen der „Bild“-Zeitung und deren selbst verschuldetem Elend stellt der Autor ein gastfreundliches, großzügiges Volk gegenüber, das zum Opfer erst der Nazis und dann internationaler Finanzspekulationen und deren Verschleierungen durch eine willfährige Politik geworden ist.

Ausgesprochen anspruchsvoll

Stichworte wie die immense Staatsverschuldung vor der Krise, die Bilanzfälschungen unter sachkundiger, teurer Beratung von Goldman Sachs, mit deren Hilfe sich die griechische Regierung den EU-Eintritt ermöglicht hat, der kreative Umgang mit Statistiken und Statistikern tauchen nicht auf. Aus Schwarz-Weiß wird Weiß-Schwarz. Aber dafür sind Krimis Unterhaltungsliteratur. In diesem Fall ausgesprochen anspruchsvolle.