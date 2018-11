Crailsheim „Verlängerung wäre machbar“

Crailsheim/Dombühl / Andreas Harthan

„Aus fahrplanerischer Sicht wäre eine Verlängerung der S-Bahnlinie S 4 nach Crailsheim machbar“. Das ist der Kernsatz in einem Brief, den Dr. Florian Herrmann, der Leiter der bayerischen Staatskanzlei, an den Ex-Landtagsabgeordneten Dr. Friedrich Bullinger geschrieben hat. Der FDP-Politiker hatte im Sommer den bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder getroffen und ihn auf die Verlängerung der S-Bahn von Dombühl nach Crailsheim angesprochen. Doch die von Söder noch vor der Landtagswahl im Freistaat versprochene Reaktion gab’s nicht.

Doch jetzt hat der FDP-Politiker Post aus dem Staatsministerium in München erhalten. Dessen Leiter, Staatsminister Herrmann, schreibt an Bullinger, dass es auch Ziel der bayerischen Staatsregierung sei, „die Attraktivität des Schienenpersonennahverkehrs in den kommenden Jahren zu steigern“. Dazu gehörten auch bessere Verbindungen zwischen Nürnberg und Stuttgart. Bestandteil dieser Verbesserungen könnte, so der Leiter der bayerischen Staatskanzlei, auch die Verlängerung der S-Bahn von Nürnberg bis nach Crailsheim sein – rein fahrplantechnisch sei das „machbar“, so Herrmann.

Drohen Rückzahlungen?

Allerdings müsse bedacht werden, dass der derzeitige Endbahnhof Dombühl mit Bundesmitteln ausgebaut worden ist. Zugrunde lag ein Betriebskonzept mit zweistündlich wendenden S-Bahnen. Wenn nun die S-Bahn verlängert würde, „würde das Betriebskonzept missachtet, was zu Rückforderungen durch den Bund führen kann“. Trotzdem befürwortet der Staatsminister die Erstellung einer Verkehrsuntersuchung für den Abschnitt von Dombühl nach Crailsheim. Und Bullinger? Der bleibt bei seiner Forderung, dass schon im nächsten Jahr ein Probe­betrieb auf dieser Strecke aufgenommen wird, „da dieser in den Fahrplan passt und keine großen Zusatzkosten verursacht“.