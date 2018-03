Flüchtlinge „Uns bleibt nichts übrig, als zu hoffen“

Crailsheim / Birgit Trinkle

Naveed Bahar, das ist der mit dem umwerfenden Lächeln. Der mit den vielen Freunden, dem das Deutschlernen gelingt, die Ausbildung zum Industriemechaniker, das Training, das Leben in Eckartshausen. Der 18-Jährige kam vor zwei Jahren in großen Teilen zu Fuß aus Af­ghanistan; wenn er nach der mehrwöchigen Strapaze gefragt wird, ist sein Lachen ein bisschen bemüht. Auch wenn er in Ämtern erklären muss, warum er Afghanistan verlassen hat, wo es doch sicher sei dort, ist das alles andere als amüsant: „Am liebsten würde ich die mitnehmen und ein paar Wochen in Angst leben lassen. Dann würden sie anders sprechen.“

Und wenn wieder irgendwo ein Flüchtling irgendetwas Furchtbares gemacht hat, hilft ihm auch sein sonniges Naturell nicht weiter: „In ganz schlimmen Momenten denke ich, dass ich lieber dort sterben würde, als hier sehen, wie alle so böse mit mir sind.“ Wird irgendwo gemordet oder vergewaltigt, sagt er, weiß er das spätestens, wenn er in den Bus steigt, und von Leuten, die ihn eigentlich mögen, angefeindet wird.

„Ich bin jetzt hier daheim“

Naveed lernt bei der Firma Deeg Industriemechaniker. Dass er so gut Deutsch spricht, ist vor allem auf privates Engagement zurückzuführen: Die Familie, die ihn aufgenommen hat, ist ihm so nahe wie die Eltern und Geschwister, die er in Afghanistan zurückgelassen hat. „Ich bin jetzt hier daheim“ sagt er. Die Behörden aber, die ihm einen Ablehnungsbescheid geschickt haben, sehen das anders.

Auch Mohammad Mahmudi hat mit seinem Bruder eine wochenlange Irrfahrt hinter sich. Die Jungs sind aus dem Iran geflohen, weil sie als Illegale aus Afghanistan für den Syrienkrieg zwangsverpflichtet oder zurückgeschickt werden sollten. Der 18-Jährige lebt in Kirchberg und hat ebenfalls in etwas über zwei Jahren so gut Deutsch gelernt, dass er sich in einer Berufsausbildung behaupten kann. Das Kfz-Handwerk lag ihm nicht so sehr; im Kindergarten gefiel es ihm gut, „aber es war unglaublich laut“, sagt er und lacht. Vor allem war es im Vergleich zum Friseurhandwerk nicht das Richtige. Er wird jetzt in einem Ilshofener Salon ausgebildet – den schicken Haarschnitt hat ihm sein Chef verpasst –, und er wäre glücklich, wenn da nicht die Angst wäre, buchstäblich über Nacht alles zu verlieren, wenn die Abschiebung vollzogen wird.

„Meine Frau und ich, wir danken Deutschland, dass wir hier leben und arbeiten dürfen“, sagt Mohamad Wassem Al Aiubi. Seit vor drei Monaten Töchterchen Lara geboren wurde, sind Mohamad und Yara noch mal so dankbar, nicht mehr in Syrien zu sein, in einem Land, in dem sogar auf Krankenhäuser und Schulen Bomben abgeworfen werden. Mohamad ist mit 33 Jahren ein Senior in der Berufsschule. Vor zwei Jahren ist ihm und seiner Frau die Flucht gelungen; damals war er bereits ausgebildeter Elektroniker, aber er sprach kein Wort Deutsch. Dass er sich heute auf Deutsch in jedem Alltagsgespräch behaupten kann, ist eine unglaubliche Leistung.

Ohne Menschen wie die scheidende Flüchtlingsbeauftragte Sandra Göke wäre ihm das nicht gelungen, sagt er, außerdem dankt er seiner Patin, die nicht müde wurde, mit dem syrischen Ehepaar Deutsch zu lernen. Als die IHK seinen Abschluss nicht anerkannte, begann er einfach wieder von vorne, mit einer Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik bei Procter & Gamble. Dass ihm der Ab­­leh­­nungs­-

bescheid ins Haus flatterte, die schlechte Nachricht, dass er Deutschland verlassen muss, lässt ihn zwar schlechter schlafen, aber nicht weniger hart arbeiten: Zumindest während der Ausbildung und zwei Jahre danach ist seine Familie sicher vor Abschiebung; bis dahin will er sein Bestes geben. Und hoffen.

Am Anfang war die Werkstatt

Andreas Petrou, Schulleiter der Gewerblichen Schule, erinnert sich an die Anfänge der Flüchtlingsarbeit im Berufsschulzentrum. Damals gab es eine Flüchtlingsklasse in der Eugen-Grimminger-Schule; Petrou und sein Team der Gewerblichen Schule hatten lediglich den Werkstattunterricht zu stemmen und konnten sich so ganz allmählich herantasten an die mit den jungen Fremden verbundenen Herausforderungen. Seit Februar 2016 gibt es nun die VABO-Klassen an der Gewerblichen Schule.

Pensionäre wurden reaktiviert

Am Anfang musste viel improvisiert werden, erinnert sich der Oberstudiendirektor an das Bemühen Fachfremder „Deutsch als Fremdsprache“ zu lehren, an die Reaktivierung pensionierter Kollegen, an Kooperationen mit anderen Einrichtungen. Die eigentliche Herausforderung, sagt er, war und ist die unglaubliche Bandbreite, was Grundlagen und Lernfähigkeit angeht: Da gebe es motivierte junge Leute wie Naveed mit einiger Schulerfahrung, auf der anderen Seite aber Analphabeten und Flüchtlinge, die traumatisiert sind oder auch lernbehindert. Wieder andere geben frustriert auf, wenn sie den Ablehnungsbescheid erhalten. Ihnen allen gerecht zu werden, ist schwierig. Große Sorgen bereitet vor allem, dass einige dieser schwierigeren Fälle bereits im zweiten Jahr die VABO-Klasse besuchen und ihre Förderung ab dem Sommer schwierig wird.

Eine Fremdsprachen lehren

Derzeit läuft’s freilich richtig gut. Petrou ist froh an Klassenlehrerin Madlen Segeritz, die ausgebildet wurde, um Deutsch, Englisch und Spanisch am Gymnasium zu lehren und die jetzt mit ansteckender Freude an ihren Lehr-Erfolgen versucht, den Unterricht individuell zu gestalten und ihre Schützlinge bestmöglich auf den Alltag in Deutschland vorzubereiten. Dass sie gelernt hat, Fremdsprachen zu unterrichten, erleichtert ihre Arbeit. Dass sie an ihre Schüler glaubt, ist sicher auch kein Fehler.

Info Wer sich mit einer Lernpatenschaft einbringen will in die Flüchtlingsarbeit im Raum Crailsheim, kann sich bei Hans-Georg Ehrmann melden, Schulsozialarbeiter am Berufsschulzentrum. Telefon: 0 79 51 / 96 01 32 oder E-Mail an h.ehrmann@lrasha.de.