Konzert „TrioConBrio“ im Crailsheimer Ratssaal

Ralf Snurawa

Instrumentalfassungen von Arien und Liedern bestimmten den ersten Teil des Konzerts mit Flötistin Christina Singer, Bratschistin Lydia Bach und Gitarristin Andrea Förderreuther. Mit Teilen aus Antoine de l’Hoyers Bearbeitung von Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“ eröffneten die drei Musikerinnen den Abend im Crailsheimer Ratssaal.

Dabei zeigten sie, dass sich ein effektvolles Orchesterwerk wie die Ouvertüre zu Mozarts Oper durchaus mittels dieser ausgesprochen kammermusikalischen Besetzung wiedergeben lässt. Hoyer hatte Mozarts Werk 1820 so in die kleinen Salons des Bürgertums Einzug halten lassen.

Dramatische Passagen

Zwar ließen sich in dieser Besetzung auch dramatische Passagen gut wiedergeben, doch verlangt die Gitarre nach mehr Zurückhaltung beim Ausloten der Lautstärke für Flöte und Viola. Bei den Papageno-Arien funktionierte dies weitaus problemloser, selbst bei Hoyers schön getragen und nachdenklich im Ton gespielter Moll-Variation zu „Der Vogelfänger bin ich ja“.

Im Rückblick folgten mit zwei Trio-Arrangements von Johannes Brahms Liedern op. 91 der eigentliche Höhepunkt des Konzerts. Sacht gingen die drei Musikerinnen die beiden Lieder an. So wurde in der Rückert-Vertonung „Gestillte Sehnsucht“ das „Lispeln der Winde“ zum innigen Doppelmelodieren zwischen Flöte und Viola, unterstrich Lydia Bach den sehnsüchtigen Grundton durch ihr Spiel.

Ruhig wiegende Innigkeit stand im Zentrum des zweiten Liedes. Nur kurz war das Erschauern im Moll-Abschnitt. Andrea Förderreuthers Arrangement zeigte, dass Brahmssche Lieder auch ohne Klavier zum Klingen gebracht werden können. Dass er das Klavier bei Liedkompositionen als Begleitinstrument bevorzugte, bezeichnete die Gitarristin in ihrer Moderation mit Augenzwinkern als „kleine Unzulänglichkeit“, die sie mit ihrer Bearbeitung „korrigiert“ habe.

Das sehnsüchtige Tönen der „Gestillten Sehnsucht“ von Brahms erreichte das Trio mit seinem Arrangement von Franz Schuberts „Der Hirt auf dem Felsen“ dann allerdings nicht mehr. Dafür bewiesen die drei Musikerinnen ein Faible für den erzählerischen Tonfall. Gerade hier überzeugte das ausgesprochen nuancierte Ausloten.

Aufgerautes Flötenspiel

Nachdem im ersten Konzertteil Vokales in instrumentalem Gewand geboten worden war, widmete sich das „Trio Con Brio“ im zweiten Teil Kompositionen, die eigens für das Ensemble geschrieben worden waren: nach klassischen und romantischen Tönen also Musik des 21. Jahrhunderts. Klanglich blieb es aber eher romantisch – mit gelegentlichen Ausflügen in jazzige Momente. Dazu zählte auch Ray Sandovals „Hecho en Califas“. Das Stück bot Christina Singer Gelegenheit zum aufgerauten Flötenspiel, aus dem sich ein soghaftes Tänzeln entwickelte.

Sérgio Assads drei Stücke „Eterna – Menino – Mangabeira“ ließen die Vorstellung von Liedern ohne Worte aufkommen, von allen Musikerinnen wunderbar gesanglich interpretiert. Ausdrucksvoll gespielt folgte Gerd Baumanns unter dem Eindruck der Pariser Attentate entstandener „Worry Dance“ nach, während José María Gallardo del Reys „Visiones del Cordoba“ ein schön atmendes Stimmungsbild bot.

Für den Beifall bedankte sich das „Trio Con Brio“ mit Isaac Albéniz’ Tango aus „Espana“ op. 165 und auch Mozarts Arie des Monostatos, „Alles fühlt der Liebe Freuden“, aus der „Zauberflöte“.