Schulküche „Tetris-Ballett“ mit Schnitzel und Co

„Tetris-Ballett“ mit Schnitzel und Co

Crailsheim / Johannes Ihle

Die Umstellung ist abgeschlossen. Insgesamt 16 Kindertagesstätten und 8 Schulen im Crailsheimer Stadtgebiet bekommen seit diesem Jahr frische Mahlzeiten aus der Schulküche Crailsheim, die auch die Küche des Crailsheimer Klinikums ist. Lediglich die Käthe-Kollwitz-Schule, die in einem Projekt mit dem Titel „Schüler kochen für Schüler“ selbst kocht, das Albert-Schweitzer-­Gymnasium, das eine Kooperation mit dem Evangelischen Jugendwerk hat, der Kindergarten auf dem Roten Buck, der im Wolfgangstift isst, und die Realschule zur Flügelau, die keine Ganztagsschule ist, versorgen sich anderweitig.

Damit das Essen schmeckt, kümmert sich täglich eine 35-köpfige Mannschaft rund um Küchenchef Erwin Arbinger um die Produktion. Pro Tag gibt es für die Schulkinder drei Menüs zur Auswahl. Zwei davon entsprechen dem Essen im Krankenhaus, eines ist das sogenannte Fit-Menü, das auch die Kleinen in den Kindertagesstätten bekommen. Unter den Menüs lässt sich stets auch ein vegetarisches finden, auf Unverträglichkeiten einzelner Kinder wird eingegangen.

Neben den städtischen Einrichtungen, den Patienten und Mitarbeitern des Klinikums versorgt die Küche auch Unternehmen in Crailsheim und kocht für „Essen auf Rädern“. Insgesamt 37 Einrichtungen werden beliefert – das sind bis zu 1300 Mahlzeiten am Tag.

Täglich frisches Gemüse

Die Menüs erstellen Arbinger, eine Diätassistentin und die Produktionsleitung in Sechs-Wochen-Plänen. „Sechs Wochen zu planen, ist schon schwierig“, sagt Arbinger. „Ich sage immer zu den Eltern: Überlegt euch mal für sechs Wochen ein Gericht pro Tag. Und wir müssen drei machen.“

Auf dem Einkaufszettel stehen viele frische Lebensmittel, kaum Tiefkühlware wird eingesetzt. Auch wenn die Küche im Klinikum verortet ist, gäbe es kein klischeehaftes Krankenhausessen. Darauf legen Arbinger und sein Team viel Wert. „Wir versuchen so gut wie möglich, regionale Produkte einzubeziehen.“

Aber bei so vielen Mahlzeiten am Tag sei das oft nicht machbar. „Fleisch können wir nicht bei einer kleinen Metzgerei kaufen. Das kommt von einer Großmetzgerei“, sagt der 42-Jährige. Dreimal in der Woche wird die Küche im Klinikum mit neuer Ware beliefert, fast täglich kommt frisches Gemüse. Die Resonanz vonseiten der Schulen sei positiv. „Die bayrische Woche kam besonders gut an“, sagt Arbinger. Daher stehen nun Überlegungen im Raum, solche speziellen Wochen öfter anzubieten. „Damit bringen wir auch mehr Abwechslung rein.“ Dennoch sind vor allem die Klassiker der deutschen Küche von den Kindern gern auf dem Speiseplan gesehen. „Schnitzel gehen immer“, sagt Arbinger.

Taxi bringt das Essen

Der Arbeitstag in der Großküche beginnt um 5.30 Uhr. Neben ersten Arbeiten für das Mittagessen bereiten die Mitarbeiter das Frühstück für die rund 280 Klinikpatienten zu. Zwischen 10 und 10.30 Uhr werden dann die ersten Mittagessen für „Essen auf Rädern“ abgeholt.

Die verschiedenen Einrichtungen werden von Crailsheimer Taxiunternehmen beliefert. Nach und nach kommen sie ans Klinikum und holen die in Thermoboxen verpackten Speisen ab. Erwin Arbinger nennt das Verladen „Tetris-Ballett“. Gute Organisation sei hierbei besonders gefragt, damit die Boxen auch in den richtigen Taxis landen. Und hektisch gehe es zu.

Ist das Mittagsgeschäft erledigt, beginnen die Vorbereitungen für das Abendessen, ehe sich der Tumult in dem großen Raum legt. Ein paar wenige Mitarbeiter spülen die letzten Dinge, die Küche und die silbernen Geräte sind wieder blitzblank. Der nächste Tag kann kommen.