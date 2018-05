Open Air „Summer Breeze“ wird zum Treffpunkt der Generationen

Dinkelsbühl / swp

Süddeutschlands größtes Heavy Metal-Festival, das Summer-Breeze, geht Mitte August in seine mittlerweile 21. Runde – dabei ist es längst nicht mehr „nur“ ein riesiges Open Air, sondern ein Kult­event der Generationen, auf dem auch für Familiencharakter, für traditionelle Blasmusik und für ein bisschen kulturelle Romantik Platz ist.

Ein Freiluft-Megaevent der Generationen: Das gilt nicht nur für die Besucher, denn bei dem von 15. bis 18. August im romantischen Dinkelsbühl stattfindenden Mega-Event mit 40 000 Gästen geben sich auch die Generationen erfolgreicher Rockmusik die Hand.

Mittendrin statt nur dabei campen, keinen Heimweg ins Hotel mehr in Kauf nehmen müssen und trotzdem bester Komfort – diese Kombination wird heuer beim Komfort-Camping möglich, dafür sorgen ein fertig eingerichtetes Zelt mit gemütlichen Betten, richtigem Bettzeug, Sitzsäcken und Aufbewahrungsmöglichkeiten . Unter domo-camp.org kann ein entsprechendes Zelt gebucht werden. Sogar über eine Steckdose verfügen die Zelte.

Wer seine Tasche oder seine Einkäufe in der Händlermeile nicht den ganzen Tag mit sich herumschleppen will, kann auch wieder ein Schließfach nutzen. Zwei Trucks mit jeweils 840 Schließfächern werden zur Verfügung stehen. Wer sicherstellen möchte, dass er ein Schließfach für sich hat, kann online buchen unter http://carderobe.com/de/schliessfach-mieten/summer-breeze-2018/.

Als Headliner sind die Saarbrücker Erfolgsband Powerwolf , die schwedischen Arch Enemy und die US-Rocker von Papa Roach, die mit ihrer Hymne „Last Resort“ einen Welthit landeten, dabei. Dazu wird es mit Metal-Legende Udo Dirkschneider und seiner Formation Dirkschneider altehrwürdig: Der Original-Frontmann von Accept gibt vor Ort ein Best-Of-Programm seiner alten Hits zum Besten.

Mit Eisbrecher gastiert eine der derzeit erfolgreichsten härteren deutschsprachigen Bands beim „Breeze“ – die letzten beiden Alben erhielten Goldstatus. Ihr schlagfertiger Sänger Alex Wesselsky ist aus dem DMAX-Format „Der Checker“ bekannt. Auch Metal-Queen Doro gesellt sich zu den bestätigten Acts.

Mehr als nur Heavy Metal

Traditionell eröffnet von der Blasmusik Illenschwang, beschränkt sich das Summer Breeze längst nicht mehr nur auf den Flugplatz bei Sinbronn. Wenn das Festival in die Stadt an der Romantischen Straße kommt, ist die komplette Region dabei: Museen bieten Festivalticket-Inhabern vergünstigten Eintritt, die örtliche Gastronomie wartet mit besonderen Aktionen auf und die Straßen von Dinkelsbühl verwandeln sich in eine Feiermeile Tausender Schwarzgekleideter.

Info Tickets: www.sbtix.de