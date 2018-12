Crailsheim „So ein Dreh ist echt spannend“

Crailsheim / Christine Hofmann

Die Zwillinge Carla und Marleen Ehret aus Crailsheim haben Filmluft geschnuppert: Sie spielen in der deutschen Komödie „25 km/h“ mit, die derzeit in den Kinos läuft.

Die Kinokomödie „25 km/h“ haben die Zwillinge Carla und Marleen Ehret aus Crailsheim so oft gesehen wie keinen Film zuvor. Dabei sehen sich die beiden 14-Jährigen eigentlich viel lieber Mysteryfilme an. Dass sie sich für das Roadmovie mit Bjarne Mädel und Lars Eidinger in den Hauptrollen interessieren, hat einen triftigen Grund: Die Schwestern spielen in dem Kinofilm mit.

„Es ist nur eine kleine Rolle, jede von uns sagt einen Satz“, erzählt Marleen. „Wir spielen die Kinder eines spießigen Ehepaars, die Backfischtöchter, die mit ihren Eltern einen Ausflug machen. An einer Tankstelle treffen wir die Hauptdarsteller.“ In der Szene werden sie von ihrer Filmmutter aus dem Auto geworfen, weil sie schon wieder so viele Brösel auf der Rückbank verteilt haben. „Das ist wie im wirklichen Leben“, wirft Petra Ehret ein, die richtige Mutter der Zwillinge.

So kurz der Moment auch ist, in dem die beiden Jugendlichen zu sehen sind, es hat einen ganzen Drehtag gedauert, die Szene aufzunehmen. „Gedreht wurde schon in den Sommerferien im letzten Jahr. Wir haben dafür extra unseren Urlaub verkürzt“, berichtet Petra Ehret. Dreißig Mal wurde die Szene aus verschiedenen Einstellungen gedreht.

„So ein Dreh ist echt spannend“, sagt Carla. „Ich hätte nie gedacht, wie aufwendig es ist, einen Kinofilm zu produzieren.“ Überrascht war Familie Ehret von der guten Stimmung am Set und vom freundschaftlich-familiären Umgangston unter den Filmschaffenden. Petra Ehret: „Von Anfang an waren alle sehr herzlich und hilfsbereit. Die Schauspieler hatten überhaupt keine Starallüren – im Gegenteil. Sie haben uns wie Freunde behandelt.“

Als Kleinkind vor der Kamera

Die Schwestern hatten ihren ersten Statistenauftritt in dem Film „Little Paris“, der in Crailsheim gedreht wurde. Petra Ehret hatte sich als Statistin beworben und die damals zweieinhalb Jahre alten Zwillinge zum Castingtermin mitgebracht. So wurden gleich alle drei engagiert. „Die beiden haben wunderbar mitgemacht und hielten sich genau an die Anweisungen. Daraufhin schlug die Regisseurin vor, sie bei einer Castingagentur anzumelden“, erzählt die Mutter.

Gesagt, getan. Über eine Hamburger Agentur, die Zwillinge vermittelt, kommen seither immer mal wieder Anfragen für Fotos oder kleine Filmrollen. Mehrere Castings haben Carla und Marleen schon bestritten. „25 km/h“ ist der erste Kinofilm, in dem sie mitspielen.

Zur Premiere am 25. Oktober waren die Zwillinge natürlich eingeladen. Carla und Marleen liefen im Sony-Center in Berlin über den roten Teppich und sahen sich im Beisein der gesamten Crew und vieler prominenter Gäste aus der Filmbranche zum ersten Mal ganz groß auf einer Kinoleinwand. „Das war schon cool“, sind sie sich einig. Anschließend durften sie als Erstes auf die Bühne für den finalen Applaus, bevor es zur After-Show-Party ging.

„Das war ein tolles Erlebnis. Wir haben aber nicht geplant, Schauspielerinnen zu werden“, sagt Carla. Zunächst stehe die Schule im Vordergrund. Die Schwestern besuchen die neunte Klasse der Realschule am Karlsberg. In ihrer Freizeit spielen sie Klarinette, außerdem hat gerade der Tanzkurs begonnen. Viel freie Zeit bleibt da nicht. Marleen: „Wenn allerdings noch mal ein Castingangebot für eine Filmrolle kommen sollte, würden wir es gern wieder machen.“

