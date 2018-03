Wohnen „Schwerwiegende Bedenken“

Roßfeld / Andreas Harthan

Die Roßfelder warten sehnsüchtig auf Bauplätze, die Naturschützer laufen Sturm gegen die beiden geplanten Baugebiete „Heckenbühl“ und „Hummelsberg“ am südlichen Ortsrand. In seiner jüngsten Sitzung fasste der Crailsheimer Gemeinderat die Auslegungsbeschlüsse für die beiden Bebauungspläne und machte somit den zweiten von insgesamt drei Schritten.

Die Stadtverwaltung betont, dass seit rund 20 Jahren kein Baugebiet mehr in Roßfeld ausgewiesen worden ist und derzeit keine Bauplätze in dem Teilort verfügbar sind. Warum dann gleich zwei neue Baugebiete und das zur gleichen Zeit? Weil unterschiedliche Bedürfnisse befriedigt werden sollen, lautet die Antwort aus dem Rathaus. Im Baugebiet „Heckenbühl“, das an die ehemalige Kasernengebäude in der Martha-­Mc-Carthy-Straße angrenzt, soll verdichteter und damit preisgünstiger Wohnraum entstehen. Hier sind mehrgeschossige große Gebäude geplant. Im benachbarten Baugebiet „Hummelsberg“ hingegen soll der klassische Eigenheim-Wohnungsbau zum Tragen kommen. „Heckenbühl“ (0,6 Hektar) soll Platz für rund 140 Einwohner bieten, „Hummelsberg“ (1,5 Hektar) für etwa 85.

„Zerstörung“ befürchtet

Getrennt werden die beiden Baugebiete durch einen Feldhecken-Gürtel – und genau der ist „Stein“ des Anstoßes. Während die untere Naturschutzbehörde im Landratsamt um die Hecken fürchtet, betont die Stadt, sie tue alles, um sie zu erhalten. Wie weit die Einschätzungen auseinanderliegen, wird auch in den Formulierungen der Schriftsätze deutlich. So betonte der amtliche Naturschutz in einem Schreiben vom Januar, das er an seinen „schwerwiegenden Bedenken“, die er schon im Mai des vergangenen Jahres geäußert hat, festhält. Während das Landratsamt eine „Zerstörung“ der als Biotop und flächenhaftes Naturdenkmal geschützten Hecken befürchtet, unterstreicht die Bauverwaltung in ihrer Stellungnahme, dass die Hecken „dauerhaft gesichert“ werden sollen. Beidseits der Hecken, so das Rathaus, sollen „relativ große Grünflächen“ ausgewiesen werden. Zudem werde ein Ersatzhabitat insbesondere für die in dem Gebiet vorhandenen Wildbienen angelegt.

Laut Haller Landratsamt sind „mindestens 48 Wildbienenarten“ nachgewiesen. Ihnen will die Stadt einen neuen Lebensraum anbieten, indem Rohböden und Böschungen in einem Ersatzhabitat angelegt werden, und auch Abbruchkanten mit offenen Bodenstellen.