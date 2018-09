Geschichte zum Anfassen „Sammelten Würm und kochten sie“

Crailsheim / Ute Schäfer

Als vor 200 Jahren endlich der erste Erntewagen nach Crailsheim fuhr, läuteten die Glocken und der Dechant hielt eine Dankpredigt.

Die Hungersnot hatte mit dem „Jahr ohne Sommer“ und einem großen Knall begonnen, von dem allerdings niemand etwas wusste: Im April 1815 brach in Indonesien der Vulkan Tambora aus. Dessen Asche verdunkelte die nördliche Hemisphäre, das Wetter spielte verrückt: „Der Frühling 1816 war mehr Herbst“, heißt es in der Chronik des Crailsheimer Schulmeisters Christian Schnerring von 1904. „Durch die vielen Überschwemmungen und Wetter Schäden“ verzögerte sich die Ernte. Das Getreide konnte erst nach Bartolome, also Ende August, geschnitten werden. Mancherorts fiel die Ernte ganz ins Wasser: „In Beurlbach, Maulach, Weschgartshausen lag am 1. Advent noch Korn auf dem Feldern, welches man vor Schnee nicht mehr einsammeln konnte.“

Die Not war groß: „Viele Leute haben Wicken für Brot gemahlen“, heißt es in der Chronik, und 1817 kam alles noch schlimmer: „Die Armen sammelten Würm und kochten sie.“

Der Sommer 1817 war sehr nass

In Württemberg gab es die ersten vollen Erntewagen bereits 1817. Doch in unserer Gegend nicht: „Der Sommer 1817 war sehr nass. Es ersoff alles Kraut auf dem Felde und das Getreid“, schreibt Schnerring, der auf Erinnerungen eines Zeitzeugen, eines „Herrn Leiberich“, zurückgreifen konnte. „Die Leute schlichen so entkräftet daher, dass sie vor Hunger starben.“

Erst 1818 war das Wetter besser: „Der Sommer war nicht so nass als der vorige. Daher geriet die Winterfrucht und die Sommerfrucht gut“, schrieb Schnerring. Am 1. August 1818 erreichte Crailsheim der erste Garbenwagen. Er war festlich bekränzt, und die Pferde, die ihn zogen, auch.

Von diesem ersten Wagen stammen wahrscheinlich die Ähren, die heute unser Objekt der „Geschichte zum Anfassen“ sind, erklärt Friederike Lindner, die Leiterin des Stadtmuseums. Das Getreide kam aus Kirchberg und gehörte dem Metzger Philipp Hiller, heißt es auf der dazugehörenden alten Archivkarte.

Die Schnerringsche Chronik vermerkt zu diesem denkwürdigen Tag: „Wurde gesungen dazu: Nun danket alle Gott.“ Am 11. Sonntag nach Trinitatis, also am 2. August 1818, gab es eine Dank-Predigt aus dem 126. Psalm: „Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten.“ Dennoch waren die Folgen für die Crailsheimer Bürger auch weiterhin gravierend. Es war vor allem die Teuerung, die den Menschen den sprichwörtlich letzten Pfennig raubte: „Es wurde mancher Familie ihr Wohlstand zeitlebens dadurch zerrüttet“.

Da hatte auch die Getreide-Hilfslieferung nichts genützt, die am 10. April 1817 „aus Württemberg“ kam, oder die Unterstützung von Königin Katharina für den neugegründeten Crailsheimer Armenverein und die Suppenküche. Dennoch: Hier zeigt sich, dass die Hilfe des frischgebackenen Königspaars bis in die äußersten Ecken des neuen Königreichs reichte.

Was Wilhelm I. und Katharina als Reaktion auf die Hungersnot in die Wege leiteten, prägt das Land bis heute. Die Königin, eine fortschrittliche Politikerin, war für die Wohlfahrt zuständig. Sie gründete und unterstützte den heutigen Wohlfahrtsverband, Armenküchen, Waisenhäuser, Schulen auch für Mädchen und nicht zuletzt eine Sparkasse, wie sie sie in Oldenburg während ihrer ersten Ehe kennengelernt hatte.

König Wilhelm setzte alles daran, die Landwirtschaft voranzubringen. Er gründete unter anderem 1817 eine „Landwirtschaftliche Zentralstelle“, die 1818 das landwirtschaftliche Hauptfest auf dem Cannstatter Wasen ins Leben rief. Das Volksfest feiert damit heuer seinen 200. Geburtstag, ebenso wie die Sparkasse und die landwirtschaftliche Lehrstätte in Hohenheim.

Info Zu diesen Jubiläen gibt es derzeit (und noch bis 3. Oktober) auf dem Stuttgarter Schlossplatz einen „historischen Jahrmarkt“ und rund um die Jubiläumssäule eine Sonderausstellung des Deutschen Landwirtschaftsmuseums Hohenheim, die noch einmal an den großen Tambora-Knall und die Folgen für Württemberg erinnert.