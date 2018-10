Crailsheim „Sagenhaft“: Auch OB ist begeistert

Crailsheim / Andreas Harthan

Vom Erfolg überwältigt – so können die Reaktionen derjenigen, die die erste „Lange Nacht der Türme“ in Crailsheim auf die Beine gestellt haben, zusammengefasst werden. Die Veranstaltung wurde anlässlich des 300-Jahr-Jubiläums des Rathausturmes von Kulturtreibenden in der Stadt konzipiert. Mit einem derart großen Besucherandrang wie am Samstagabend hatte niemand gerechnet. Überall, wo es Führungen gab, gab’s auch Warteschlangen. Doch das störte kaum jemanden, geduldig warteten die Menschen, bis sie beispielsweise auf den Rathausturm oder den Turm der Johanneskirche durften. Doch dann war an einigen Veranstaltungsorten der Andrang so groß, dass es keine einzelnen Führungen mehr gab, sondern in eine Art Dauerführungsmodus umgeschaltet wurde – etwa in der Gottesackerkapelle.

Vergleich mit Kuwo

„Sagenhaft“ – so fasst Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer seine Eindrücke vom Samstagabend zusammen. In einer Pressemitteilung freut er sich über das „bunte Treiben und Leben“ auf den Plätzen in der Stadt und vergleicht die Stimmung des Abends mit der des Kulturwochenendes. Grimmer war den ganzen Abend in der Stadt unterwegs und freute sich ganz besonders über den Auftritt des Akkordeonspielers Ivan Hajek, der zuerst in der Langen Straße musizierte und am späten Abend ein Konzert im Rathaussaal gab. Hajek war auch schon beim Kulturwochenende in Crailsheim und hat Grimmer „unvergessliche Momente“ beschert. Der tschechische Musiker, der auch schon als Filmkomponist in Erscheinung getreten ist, genießt als Straßenmusiker in München Kultstatus.

In der Pressemitteilung kündigt der Crailsheimer Oberbürgermeister eine Neuauflage der Langen Nacht der Türme an, lässt aber offen, wann das der Fall sein wird. Wörtlich schreibt er: „Ich denke, es ist ein Format geglückt, das eine Fortsetzung findet und eines Tages vielleicht so traditionsreich ist wie das Kulturwochenende.“