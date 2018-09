Volksfest „O’zapft hen mer“

Crailsheim / Luca Schmidt

„Das Distelhäuser Festbier ist ein helles, edles Bier, nicht zu süß und nicht zu herb, mit einem feinen Hopfenaroma und einer fein abgestimmten Malznote“ – das sagt die Brauerei über ihr Bier, das am Volksfest im Papert-Zelt ausgeschenkt wird. Das erste Fass wurde am Dienstag in der Look-Sportsbar angezapft – von Helga Hartleitner.

Bürgermeister gerät unter Druck

Sie sollte das Bierfass als Stellvertreterin von Bürgermeister Christoph Grimmer öffnen – und war vor dem Anstich entsprechend leicht nervös. „Ich habe das bisher noch nicht gemacht“, sagte sie. Vorsorglich nahm sie den Schlegel bereits einige Minuten vorher in die Hand.

Dabei zeigte sich Hartleitner als Naturtalent: Gerade einmal zwei Schläge brauchte sie, bis das goldene Nass aus dem Hahn am Fass sprudelte, ein paar leichte Klopfer noch und schon hieß es: „O’zapft hen mer“ – denn O’zapft is dürfe man nur in Bayern sagen, erklärte Hartleitner.

Damit wächst nun der Druck auf Grimmer: Der hat schon geprobt, um beim Anstich im Engel-Zelt vorbereitet zu sein. Seine Stellvertreterin hat das Distelhäuser Festbier ohne Vorbereitung bereits nach zwei Schlägen zum Fließen gebracht – ob er das auch schafft?

Ein Jubiläum feiern die Festzeltbetreiber Jürgen und Christian Papert: Ihr Zelt steht heuer zum zehnten Mal auf dem Volksfestplatz. Seit neun Jahren wird im Zelt Distelhäuser ausgeschenkt, „wir können uns aufeinander verlassen“, sagte Jürgen Papert bei der Präsentation des Festbiers.

Die Leute mögen’s

Das Distelhäuser Festbier hat eine Stammwürze von 13,6 Prozent, einen Alkoholgehalt von 5,6 Volumenprozent und 21 Bittereinheiten – wobei die nicht ausschließlich für die Süffigkeit verantwortlich sind, wie Distelhäuser-Geschäftsführer Christoph Ebers erklärte. „Vereinfacht ausgedrückt nimmt man mehr Malz“, sagte er. Auf dem Crailsheimer Volksfest sei das Festbier kräftiger als anderswo – die Leute hier mögen es so.