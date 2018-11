Literaturabend „Natürlich gerner nach Crailsheim“

Crailsheim / Ursula Richter

Das meistverkaufte Buch des Abends war gleich das erste, das Ursula Gmähle bei der 19. Veranstaltung „Erlesenes“ präsentierte. Sie bedankte sich bei Anne Bronner, von der sie „Hundert“ von Heike Faller hat: „Als Buchhändlerin bekommt man nicht so oft ein Buch geschenkt.“ „Was du im Leben lernen wirst“ lautet der Untertitel des von Valerio Vidali aufwendig und ansprechend illustrierten Werks. Auf einer Doppelseite findet sich jeweils ein Satz zum entsprechenden Lebensjahr: „Sie werden großen Spaß haben mit diesem Buch“, verspricht Gmähle. Ihr Tipp für folgenden Fall: „Wenn man irgendjemanden hat, der nicht gern liest, für den ein Buch schon zu viel wäre.“

„Eines meiner Lieblingsbücher“

Ziemlich ausführlich stellt sie die Neuerscheinung „Das Feld“ eines „alten Bekannten“ vor, Robert Seethaler. Es geht um einen alten Mann, der auf einer alten Bank vor einem alten Feld sitzt, einem Gräberfeld, einem Friedhof. 28 Verstorbene berichten aus ihrem Leben. „Eines meiner Lieblingsbücher dieses Jahr.“

Auch Zuhörer Joachim Karg erwägt die Lektüre. Er hat bereits zwei Romane von Seethaler gelesen. „Der Trafikant“ hat ihm sehr gut gefallen. Als ehemaliger Lehrer, der sein „Berufsleben mit Jugendlichen verbracht hat“, freut er sich über Gmähles Empfehlung „Bruderherz“ von Marian Grau. Der 16-Jährige schreibt „sehr authentisch“ über Leben und Sterben seines 2000 geborenen Bruders. Ursula Gmähle: „Marlon hat uns gezeigt, was wirklich wichtig ist: Gesundheit, Familie, Zusammenhalt und Liebe.“

Gast des Abends war Karlheinz Wiest. „Wir waren zusammen im ersten Abi-Jahrgang des Wirtschaftsgymnasiums“, erinnert sich Joachim Karg. Auch dessen Buchauswahl könnte er „sich sehr gut vorstellen“. Karg hat bereits „Neue Vahr Süd“ und „Herr Lehmann“ von Sven Regener gelesen. Wiest findet den fünften Regener, „Wiener Straße“, den besten. Ein Berlin-Roman über das „Café Einfall“, die Kunstszene der 80er dort, in der sehr viel vom Wollen kommt. Wiest trägt sehr lebendig eine Szene vor, „als Schwabe“, lächelt er. Das Publikum geht sofort mit, ist amüsiert, lacht auf und klatscht. „Super“, freut sich die Gastgeberin. Sie kennt den Deutschlehrer der Realschule am Karlsberg von den gemeinsamen Bemühungen um den Vorlesewettbewerb aller Crailsheimer Schulen. Der Stammgast von „Erlesenes“ – „er war gefühlt immer da“, sagt sie – hat auch den „Lesewinter“ organisiert, das Vorlesen bekannter Crailsheimer an seiner Stammschule.

Stadtfrau aus drei Perspektiven

Nicht nur literarisch weiter weg begab sich Ursula Gmähle mit „Lempi“ (übersetzt: Liebe), einem Roman aus dem Finnland von 1940, dem deutsch besetzten Karelien. Minna Rytisalo erzählt von der auch politisch schwierigen Liebe eines finnischen Bauern zur Stadtfrau Lempi, die aus drei Perspektiven geschildert wird. „Man ist in so einem Lesesog drin“, schwärmt Gmähle.

Den Tipp für „eines der humorvollsten Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe“, hat sie von ihrer ehemaligen Kollegin Sonja Stöhr: „Töchter“. Lucy Frickes Roadmovie mit zwei Schwestern, einem kränklichen Vater auf dem Rücksitz und einem alten Golf sei „recht flapsig geschrieben“. Aber „ich kann es Ihnen ans Herz legen“. Fricke las am Mittwochabend in Stuttgart, Hanns-Josef Ortheil in Ludwigsburg. Doch kein Problem für Ursula Gmähle: „Ich bin natürlich lieber nach Crailsheim gekommen.“

Zwei kleine Empfehlungen – „jetzt machen wir noch den Adventskalender voll“ – beenden den Abend: „Weihnachtshaus“ von Zsusza Bánk und „Leseglück“ von Gesine Dammel. Mit 126 sind so viele Besucher wie noch nie gekommen, stellte Katrin Berk in ihrer Begrüßung fest. Die Schulleiterin gab einen Ausblick auf den 22. Mai 2019: „Ein runder Geburtstag, 20 Mal ‚Gelesenes‘. Sogar mit musikalischer Begleitung.“ Blasebalg. Die Thüringerin versuchte sich am Bandnamen auf Hohenlohisch – und bekam Beifall auch dafür.