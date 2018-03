Crailsheim „Jetzt sind wir mal dran“

Ab 2021 wird auch in der Ludwigstraße gebaut

Die Arbeiten an den Gebäuden der evangelischen Heimstiftung in der Ludwigstraße werden ab 2021 durchgeführt – bis 2020 sind sie noch an die Stadt vermietet. Bisher ist ein ambulant geführtes Heim geplant. „Bei den vergangenen Reformen profitierte vor allem die ambulante Pflege durch höhere Zuschüsse“, sagt Hausdirektor Michael Dombrowski. „Die Zuschüsse liegen aktuell fast auf dem gleichen Level.“ Deshalb sei es nun attraktiv, zu investieren. Die Wohnformen folgen laut Dombrowski einem neuen Modell der evangelischen Heimstiftung. Zu den Kosten macht er noch keine Angaben. Teil des Modells sind Wohnungen mit 35 bis 50 Quadratmetern. Zusätzlich soll eine Wohngemeinschaft für bis zu zwölf Personen entstehen – „vor allem für Menschen, die ihren Tagesablauf nicht mehr alleine schaffen“, so Dombrowski. Ebenfalls neu: Die Bewohner ziehen in den Wohnungen ein, bis Pflegegrad vier ist das möglich. Und die mit dem höchsten Pflegegrad fünf? Ob sie ebenfalls dort wohnen können, dazu gibt es bislang keine Erfahrungswerte. Zusätzlich soll eine Tagespflege und ein ambulanter Dienst mit einziehen. luc