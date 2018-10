Traditionsfest „Ich freue mich wahnsinnig“

Crailsheim / Birgit Trinkle

Die Überbleibsel des Festzugs stellen eine ausnehmend farbenprächtige Kulisse für den Hammeltanz: Da schäkert der als M&M Gewandete mit einer Sportlerin im rosa Quallenkostüm, und neben dem Häsle gibt Julia Häberlein in pailettenglitzernder Robe die Dame in Grün. Sie alle haben einen Bezug zum Hammeltanz.

Die zuckersüße Anja Lober – „Onza and friends“ haben das Motto „Candy“ umgesetzt“ – hat selbst mehrfach mitgetanzt, als sie noch Kochendörfer hieß; 2006, damals mit Andreas Fach, hat sie sogar gewonnen. Für sie ist es ebenso selbstverständlich, dabei zu sein wie für Martina Stillhammer, die ebenfalls Hammeltänzerin war. Wie alle anderen verfolgen die beiden gespannt, wie 16 Onolzheimer Tänzer mit ihren Partnerinnen auf dem Sportplatz rund um den in der Mitte platzierten Hammel tanzen und flanieren und den Degen weiterreichen, während darauf gewartet wird, dass ein Wecker bimmelt. Wer immer zu diesem Zeitpunkt den Degen hält, hat gewonnen. Patrick Zeiher sei der Sieg zu gönnen, sagt Martina Stillhammer, der warte schon so lange auf ein bisschen Glück im Hammeltanz-Spiel.

Der Wecker lässt die Leute warten, und bald zeigt sich, dass jedes Paar Freunde und Gönner unter den Zuschauern hat. Scherzworte werden gewechselt, Bierkrüge herumgereicht, auch mal kleine La-Ola-Wellen oder Schunkelrunden organisiert: „Fliege mit mir in den Himmel hinein“. Runde um Runde wird bewältigt, längst hat jedes Paar den Degen gehalten. Dass es einen dritten Durchgang geben wird, ist unwahrscheinlich, und so geben die Tänzer ihre Trophäe jetzt nur sehr zögerlich weiter, gern auch mit einem traurigen Küsschen auf die blanke Klinge. Patrick Zeiher gibt ab, dann Andreas Stillhammer, Christian Mikschik und Bernd Glaßbrenner. Frank Stephan ist der Degenträger, als es vom Festbaum her laut und vernehmlich scheppert, und wie’s guter Brauch ist in Onza, wird er in Nullkommanix von seinen Mitbewerbern umzingelt, hochgehoben und in die Höhe geworfen.

„Ich freu mich wahnsinnig“, sagt der 28-Jährige, der erst zum zweiten Mal teilgenommen hat. Wie seine Eltern vor ihm hat er nicht groß über eine Teilnahme nachgedacht: Selbstverständlich sei’s gewesen, sagt er und drückt seine Tänzerin Angelina Heck, während die Blaskapelle zur Ehrenrunde ansetzt. Dirigent Markus Müller hat nie getanzt: „Aber nur, weil ich nicht aus Onza bin. Sonst wär ich ganz bestimmt dabei gewesen“, sagt er und lacht. Dieses Fest ist schon etwas ganz Besonderes. Das findet auch Crailsheims Oberbürgermeister. Christoph Grimmer spricht von den großen Crailsheimer Festen, in die sich der Hammeltanz einreihe. Eine Gesellschaft, die bunt sei und der ein Miteinander gelinge, lebe Freude und verbreite Spaß. „Wir brauchen solche Feste. Traditionen sind wichtig, Sie leben’s vor.“

Wurzeln im 15. Jahrhundert

Zur über 500-jährigen Geschichte des Hammeltanzes gehören Musik und Tanz; die Trachtentanzgruppe unter der Leitung von Claudia Eutinger gibt sich die Ehre, und Luca Schilp verliest als Herold der Stifterin die Urkunde zur Schenkung, auf die Onolzheim dieses Fest zurückführt. Was auf gar keinen Fall fehlen darf, ist der – heuer von Ortsvorsteher Gerhard Neidlein gespendete – Hammel, um den getanzt wird, der diesem Fest den Namen gibt, und der neben Ruhm und Ehre Preis fürs Siegerpaar ist.